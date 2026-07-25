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Gündem Mansur Yavaş yönetimi Ankaralıları ağlattı: Borcu bitmeyen araba perte çıktı
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Mansur Yavaş yönetimi Ankaralıları ağlattı: Borcu bitmeyen araba perte çıktı

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CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) basiretsizliği ve altyapı yetersizliği bir kez daha can ve mal güvenliğini tehlikeye attı. Kentte etkili olan her yağmurda olduğu gibi yine temizlenmeyen mazgallar ve tıkalı su kanalları nedeniyle alt geçitler suyla doldu. Altındağ Turgut Özal Bulvarı’nda mahsur kalarak aracını kaybeden 55 yaşındaki Sait Delibaş’ın çaresiz gözyaşları, başkentteki belediyecilik iflasını gözler önüne serdi.

Ankara’da alt geçitleri ve caddeleri gole çeviren sağanak yağış sonrası ihmalkârlık yine vatandaşı vurdu. Altındağ’da aracıyla su taşkınının ortasında mahsur kalan mağdur vatandaş, tıkanan mazgallara ve yetersiz hizmete gözyaşlarıyla tepki gösterdi: "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar! Hâlâ borcunu ödediğim arabam çöp oldu."

Ankara'da sağanak nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kalan Sait Delibaş, gözyaşlarına hakim olamadı ve belediye ekiplerine yeteri kadar hizmet vermediklerini iddia ederek tepki gösterdi. Otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Delibaş, "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Hala borcunu ödüyorum" dedi.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Altındağ'da yer alan Turgut Özal Bulvarı'ndaki alt geçidin kapanmasına neden oldu. Su basan yol polis ekiplerince araç geçişine kapatılırken, belediye personellerince de tahliye çalışmalarına başlandı. Su taşkını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken araçlarda da maddi hasar oluştu. Otomobiliyle suda mahsur kalan 55 yaşındaki Sait Delibaş ise yaşadığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Olaydan dolayı belediye yetkililerini sorumlu tutan Delibaş, şunları dedi:

"İşten çıkmıştım, evime gidiyordum. Yağmur yağışı şiddetlenmişti. Hiçbir önlem alınmamıştı. Geçtiğim köprünün ayağındaki su kanalında aniden taşkın oldu. İçi temizlenmemişti. İçinden atık malzemeler çıkıyordu. Yükselen su aracımı yukarıya kaldırdı. Suyun içinde kaldım. Aracımı su bastı. Dışarıya atladım. Canımı kurtarmaya çalışıyordum. Suları tahliyen etmeye çalışan işçilerden aracımı kurtarmak yardım istedim ama yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söylediler."

“ANKARA GİBİ BİR ŞEHİRDE VERİLEN HİZMET ANCAK BU KADAR”

Tepkisini dile getiren Delibaş, "Ankara gibi bir şehirde verilen hizmet ancak bu kadar. Biz verdiğimiz vergilerin hakkını istiyoruz. Benim emeklerime yazık değil mi. Arabamın daha borcu var. Hala ödüyorum. Aracım artık kullanılamaz halde. Izgaralar ve mazgallar sadece bugünlerde mi temizleniyor. Bir haftadır uyarılar yapılıyordu neden öncesinde bir önlem alınmadı. Bizlere yazık değil mi. İnsanları rezil ettiler. Bizim için vatandaşa hizmet önemli. Başka bir şey istemiyoruz. Aracın içerisinde o sırada ailemden birileri olsaydı nasıl kurtarabilirdim ki onları. Arabam suyun içinde görünmüyordu. Bizlere yazık oldu. 600 bin liraya almıştım bu arabayı. 300 bin lira da borcunu ödüyorum" diye konuştu.

“SU BİR ANDA YÜKSELDİ”

Korku yaşadığını dile getiren Delibaş, "O an çok korktum. Su bir anda yükseldi. Taşların üzerinden koşarak çıktım. Su alıp götürüyordu beni neredeyse. Benim yerime bir kadınla çocuk olsaydı nasıl kurtulacakları bilmiyorum. Önlemlerin önceden alınması lazım. Çalışmaların eksiksiz yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

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