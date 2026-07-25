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Gündem Yolsuz Eko’dan Özel’in partisine destek mesajı: Köhne zihniyetle yeni nesil siyaset!
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Yolsuz Eko’dan Özel’in partisine destek mesajı: Köhne zihniyetle yeni nesil siyaset!

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Yolsuz Eko’dan Özel’in partisine destek mesajı: Köhne zihniyetle yeni nesil siyaset!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki hücresinden Yeni Parti’ye açık destek mesajı yolladı. CHP’den şutlanan Özgür Özel’in başını çektiği oluşuma "Yeni Nesil Siyaset" kılıfı uydurmaya çalışan İmamoğlu, "Özel ile yürüyelim" çağrısıyla şaibeli ortaklığın cezaevinde de sürdüğünü gözler önüne serdi.

İç karartan skandallar ve rüşvet iddiaları sonrası İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, cezaevi duvarları arasından siyaseti manipüle etme sevdasına düştü. CHP’de barınamayıp Yargı kararlarının ardından 90 milletvekiliyle kaçış yolu arayan Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye arka çıkan İmamoğlu, yayımladığı yazılı açıklamayla kirli ittifakı bir kez daha belgeledi.

Özgür Özel ve CHP'den istifa eden milletvekilleriyle kurulan Yeni Parti'ye ilişkin ilk kez açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, yayımladığı yazılı mesajda "Yeni Nesil Siyaset" vurgusu yaptı. İmamoğlu, "Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti hakkında ilk kez yazılı bir açıklama yayımladı. Mesajında "Yeni Nesil Siyaset" anlayışını öne çıkaran İmamoğlu, Cumhuriyet, demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.Açıklamasında Cumhuriyet'in milletin iradesi, demokrasinin ise halkın bağımsızlığı ve özgür iradesi olduğunu belirten İmamoğlu, "Mücadelemiz; Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL SİYASET ZORUNLULUKTUR"

İmamoğlu, "Yeni Nesil Siyaset" anlayışının bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek muhalefete, sivil topluma, gençlere, kadınlara ve vatandaşlara demokrasi mücadelesinde aktif rol alma çağrısında bulundu.Mesajında seçim güvenliğinin önemine de dikkat çeken İmamoğlu, 1 milyon Türkiye Gönüllüsü'nün demokratik mücadelede görev alması gerektiğini ifade etti.

"HEDEFİMİZ MİLLETİN İKTİDARINI KURMAKTIR"

İmamoğlu, hedeflerinin Cumhuriyet'in kurucu değerleri doğrultusunda hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı, sosyal adaleti, bilim ve teknolojiyi esas alan bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirtti.Açıklamasını, "Bu davet 86 milyonadır. Bu gür sesi duyalım. Geleceğimizin güçlü yürüyüşünü başlatalım. Hep birlikte... Yeni Parti Genel Başkanımız Özgür Özel ile... Yürüyelim arkadaşlar." sözleriyle tamamladı.

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Yorumlar

Neriman

Bu alçak hırsızın sesini kesin.. Sesi kodeste bile nasıl çıkıyor. Nasıl buna izin veriliyor...

Mina

Bu ahlaksız soysuzu siyaset tarihinden silin. İsmi dahi anılmasın...
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