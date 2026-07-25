Şehit yakınlarından Bakan Çiftçi ve Gürlek’e tam destek! Allah yar ve yardımcıları olsun

Şehit yakınlarından iki bakana anlamlı destek geldi. Terör Gazisi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalat Bakanı Akın Gürlek’in tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gece gündüz ülkeye hizmet ettiklerini söyledi.

Her iki bakanın da devletin geleceği ve güvenliği milletin huzuru, selameti için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Abbas Gündüz, Çiftçi ve Gürlek’e şehit yakınları ve gaziler olarak tam destek verdiklerini ifade etti.

Gündüz, "Böylece FETÖ terör örgütü mensupları, uyuşturucu satıcıları, devletimize ve milletimize hainlik düşünenler, rüşvet çarkına girenler şunu bilsin ki devletimiz enselerinde, kimse kaçamaz; hesap vermeden ölmez. Özellikle her iki bakanımızın da tek düşüncesi devletimizin geleceğidir. Devletimiz artık içeride suça ve suçluya göz açtırmıyor ise bu her iki bakanımızın duruşu, vizyonu ve kahramanca mücadelesinden kaynaklanmaktadır. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek Türkiye Yüzyılında ülkemizin içerde yarınlarını daha temiz, daha aydınlık bir noktaya getireceklerdir. Cenab-ı Allah bu kutlu ve aziz yolda yar ve yardımcıları olsun. Ayrıca bu uyum ve koordinasyona Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tam bir uyum, koordinasyon içerisinde sonuç odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Bizler şehit ve gazi aileleri olarak her zaman bütün devlet kurumlarımızın yanındayız" dedi.