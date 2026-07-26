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Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

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Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

İspanya’nın ilk yüzer açık deniz güneş enerjisi platformu, saha testleri için Valencia Limanı’na getirildi.

#1
Foto - Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

Yenilenebilir enerji yatırımlarında yeni yönelimlerden biri de yüzer güneş enerjisi sistemleri oldu. Arazi kullanımını azaltmak ve deniz yüzeylerini enerji üretimi için değerlendirmek isteyen şirketler, özellikle açık deniz koşullarına dayanıklı güneş platformları üzerinde çalışıyor.

#2
Foto - Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

İspanya merkezli BlueNewables tarafından geliştirilen 500 kW kapasiteli açık deniz güneş enerjisi platformu, test edilmek üzere Valencia Limanı’na ulaştı. Ülkenin bu alandaki ilk platformu olan sistem, İspanyol enerji şirketi Naturgy ile yürütülen pilot proje kapsamında kullanılacak.

#3
Foto - Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

Platformun, Valencia Limanı’nın güney mendireğinin açıklarına yerleştirilmesi planlanıyor. Sistem burada dalga, rüzgâr, tuzlu su ve açık deniz koşullarına karşı kapsamlı testlerden geçirilecek.

#4
Foto - Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

Valencia’ya getirilen platform, daha büyük ölçekli bir projenin ilk aşamasını oluşturuyor. Mart 2025’te başlatılan proje kapsamında aynı tasarıma sahip iki yüzer platform kurulacak. Böylece toplam kurulu gücün 1 MW seviyesine ulaşması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla sistemin yılda yaklaşık 1.500 MWh elektrik üretmesi bekleniyor. Bu üretim miktarının, yüzlerce hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu belirtiliyor.

#5
Foto - Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

BlueNewables, geliştirdiği platformla yalnızca enerji üretimini değil, açık deniz güneş santrallerinin ekonomik olarak yaygınlaştırılmasını da hedefliyor. Şirket, platformları endüstriyel ve modüler üretim süreçleriyle imal ederek ileride daha büyük projelerin önünü açmayı planlıyor. Modüler yapı sayesinde üretim süresinin kısaltılması, bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve seri üretime geçişin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu yaklaşımın, açık deniz güneş enerjisi projelerinin ticari ölçekte uygulanabilirliğini artırması bekleniyor.

#6
Foto - Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

Katamaran benzeri tasarıma sahip platform, 64 metre uzunluğunda ve 41 metre genişliğinde bir güverte üzerine kuruldu. Her platformda toplam 600 adet güneş paneli bulunuyor. Platformun açık denizde kullanılacak olması nedeniyle tasarımda dalga hareketleri, rüzgâr yükleri ve tuzlu su kaynaklı korozyon riski dikkate alındı. Bu sayede sistemin kıyıya yakın açık deniz bölgelerinde uzun yıllar güvenilir şekilde çalışması hedefleniyor.

#7
Foto - Petrol ve doğal gazı bitirmeye kararlılar! Yeni sistem ulaştı

BlueNewables, bu teknolojiyi yalnızca İspanya’da kullanmayı planlamıyor. Şirket, açık deniz güneş enerjisi platformlarını farklı ülkelerde de uygulanabilecek ölçeklenebilir bir çözüm haline getirmeyi amaçlıyor. Valencia’daki testlerin başarılı olması halinde proje, açık deniz güneş enerjisinin ticarileşmesi için önemli bir kilometre taşı olabilir. Özellikle kıyı bölgelerinde gelecekte açık deniz rüzgâr santralleriyle yüzer güneş platformlarının aynı sahalarda birlikte kullanılması da gündeme gelebilir.

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