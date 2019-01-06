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AK Parti'nin yerel seçim manifestosu şekillendi! İşte verilecek o mesaj

AK Parti'nin yerel seçim manifestosu şekillenmeye başladı. 31 Mart seçimleri manifestosunda, '1994 yılı' vurgusunun yapılacağı ve "Şehirleri birlikte yöneteceğiz" mesajı verileceği öğrenildi.

06 Ocak 2019 Pazar 16:04
AK Parti'nin yerel seçim manifestosu şekillendi! İşte verilecek o mesaj

AK Parti, 31 Mart seçimleri manifestosunda “Şehirleri birlikte yöneteceğiz” mesajı verecek. Seçilen başkanlar etik kurallara uyacaklarına ve lüksten uzak duracaklarına dair taahhütname imzalayacak.

AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunda '1994 yılı' vurgusu yapılacak. A Haber muhabiri Levent Eke AK Parti'nin 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerdeki manifestosunun detaylarını canlı yayında aktardı..

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine dönük manifestosunu ve adaylarını önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği büyük bir toplantı ile kamuoyu ile paylaşacak. AK Parti'nin yeni dönem belediyeciliğinin görücüye çıkacağı bir metnin hazırlıkları tamamlandı ancak uzun olduğu için kısaltılması gündeme geldi.

Başkanlar ile sözleşme

AK Parti, manifesto ile birlikte belediye başkanı ve meclis üyeliklerine seçilecek isimler ile "taahhütname-sözleşme" gibi bir metin imzalatmayı düşünüyor. Seçilenler bu sözleşme ile belirlenen etik ve ahlaki ilkelere uyacakları, şatafattan uzak duracakları, lüks araçlar kullanmayacakları, yakınlarını kayırmayacakları gibi konularda yazılı güvence altına alınmış olacak. Bu konu parti yönetiminde gündeme geldi ancak henüz net karar verilmedi. Manifestonun açıklanmasından sonra bu konu üzerinde çalışmalar başlayacak.

Manifestoda ise yapılacakların madde madde yazılması planlanıyor. Burada en öne çıkan konulardan biri de "şehirleri birlikte yöneteceğiz" başlığı altında toplanacak. Yeni dönemde şehir ile ilgili alınacak kararlar geliştirilecek değişik yöntemler ile halka sorulacak. Halka rağmen hiçbir şey yapılmayacak. Şehrin logosunun değiştirilmesinde büyük caddelerinde yapılacak işlere kadar vatandaş da söz sahibi olacak.

Bilge şehirler

Manifesto, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 seçimleri ile başlayan belediyecilik anlayışı ile yeni dönemin harmanlanması ile oluşacak. AK Partili belediyelerin geçen süre için de şehirlerin çöp, altyapı gibi temel sorunlarını çözdüğünün altı çizilecek ve "çöp belediyeciliği değil, bilgi-medeni şehir belediyeciği yapılacak. Çünkü biz o sorunların hepsini çözdük" denilecek.

Gönülleri hoş tut

Manifestoda yer alacak bazı maddeler de şöyle:

EKİP BELEDİYECİLİĞİ: Bir kişinin kararı ile işler yürümeyecek. 1994'te de şehirler böyle yönetilmeye başlamıştı. Başkan istişare ile kararlarını alacak.
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ: Gönül belediyeciliğinin nasıl olacağı anlatılacak. 'Başkan her derdinde sana ulaşabiliyor mu? Eğer her derdinde sana ulaşabiliyorsa, cenazede de, hastada da düğünde de seni yanında görebiliyorsa gönüllere girebilirsin. Çalışanlarına selam veriyor mu' şeklinde tanımlanacak.
HOŞ TUTARAK YAP: Yapılan işlerin insanların gönüllerini hoş tutarak yapılacak, insanları kıracak şeylerden uzak dur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 16:04
  1. İstanbul
  2. AK Parti yerel seçim manifestosu
  3. AK Parti'nin yerel seçim manifestosu ne
  4. AK Parti'nin yerel seçim manifestosu belli oldu

YORUM YAZ

  • selim akayselim akay25 dk önce
    bırakın bunları trt müzik de istanbulun sesleri diye bir fragman yayın da neymiş cami müzikleri. yazıklar olsun. yakında camilerimize piyano koymazsanız şaşmam
  • Türk oglu türk Türk oglu türk 45 dk önce
    Alt tarafi basit bi belediye secimleri 6 ay önceden baslandi olmayan paralar sokaklara

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