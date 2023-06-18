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Gündem AK Parti'nin yerel seçim hazırlığı: 11 büyükşehir için özel çalışma
Gündem

AK Parti'nin yerel seçim hazırlığı: 11 büyükşehir için özel çalışma

Yeniakit Publisher
2023-06-18 10:40:00 -
AK Parti'nin yerel seçim hazırlığı: 11 büyükşehir için özel çalışma

Genel seçimlerden zaferle ayrılan AK Parti, gözünü 2019'da CHP'nin aldığı 11 büyükşehire çevirdi. Bu kapsamda 11 büyükşehir için özel bir çalışma yürütüleceği öğrenilirken, özellikle İstanbul ve Ankara'nın mutlaka kazanılması gerektiği görüşü hakim.

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonuçlandı ve Türkiye'nin geleceği belirlendi.

Genel seçimlerin ardından gözler bu kez de yerel seçimlere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda parti teşkilatlarına yerel seçimler için hazırlanma talimatı verdi.

AK Parti'de başlayan yerel seçim çalışmaları ise gözleri CHP'nin kazandığı 11 büyükşehire çevirdi.

CHP'nin aldığı 11 ile özel çalışma

Bu 11 ile daha fazla yoğunluk verileceği öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarından bu şehirlerde 5 yıllık sürede neler yapıldığına dair kapsamlı bir çalışma istediği öğrenildi.
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2019'da vaat edilen projelerin gerçekleştirip gerçekleştirilmediğine bakılacakken, oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak.

 

Oy kaybı yaşanan yerlerde kanaat önderleriyle görüşülecek

Yine seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'nin oy kaybı yaşadığı illerde kanaat önderleriyle görüşülecek.

Hazırlanan analizler kapsamında partinin oylarının arttığı ve görece azaldığı ilçeler tek tek belirlenecek.

 

Oy kaybının ve artışının nedenleri didik didik edilecek

Oy kaybı ve artışının nedenleri araştırılacak. Varsa sorunların çözümü noktasında koordinasyon çalışması yapılacak.

Oy artışı yaşanan il ve ilçelerde rehavet uyarısı olacak.

Rehavete kapılmamak için özveri ile çalışılacak.

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Yorumlar

almancı kadir

REİS karşısında kimse duramaz. inşallah bütün belediyeleri tekrar alacağız. son seçimler gösterdiki chp ve diğer partiler bir araya gelseler bile akpyi deviremiyorlar. yerel seçimlerdede farklı olmaz istanbul ankara gibi büyük şehirler tekrar bizim olacak. kılıçdarda istifa etmeden küskün chp seçmeninden oyu alamayacak bizim işimize yarar çünkü diktatör kemal istifa edemez.

Vatanperver

Neden mi özlem zengin gibilerin partide olmasi
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