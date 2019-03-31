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AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31 Mart sonuçları

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Yaklaşık 57.5 milyon seçmenin oy kullandığı yerel seçim sonuçları son dakika gelmeye devam ediyor. Açılan sandıklarda sürpriz sonunçları gelmeye devam ediyor. Peki AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31 Mart sonuçları? AK Parti hangi illere kazandı?

31 Mart 2019 Pazar 18:23
AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31 Mart sonuçları

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Yaklaşık 57.5 milyon seçmenin oy kullandığı yerel seçim sonuçları son dakika gelmeye devam ediyor. Açılan sandıklarda sürpriz sonunçları gelmeye devam ediyor. Peki AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31 Mart sonuçları? AK Parti hangi illere kazandı? 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kayyum atanan bazı illerde el değiştirmeler söz konusu.

2014 yerel seçim sonuçlarına göre kazanılan belediyeler

Adana :MHP adayı Hüseyin Sözlü

Adıyaman: AK Parti adayı Fehmi Hüsrev Kutlu

Afyonkarahisar: AK Parti adayı Burhanettin Çoban

Ağrı: BDP adayı Sırrı Sakık

Amasya: AK Parti adayı Cafer Özdemir

Ankara: AK Parti adayı Melih Gökçek

Antalya:AK Parti adayı Menderes Türel

Artvin: AK Parti adayı Mehmet Kocatepe

Aydın: CHP adayı Özlem Çerçioğlu

Balıkesir: AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur 

Bilecik: AK Parti adayı Selim Yağcı

Bingöl: AK Parti adayı Yücel Barakazi

Bitlis: BDP adayı Hüseyin Olan

Bolu: AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz

Burdur: CHP adayı Ali Orkun Ercengiz

Bursa: AK Parti adayı Recep Altepe

Çanakkale: CHP adayı Ülgür Gökhan 

Çankırı: AK Parti Çankırı adayı İrfan Dinç

Çorum: AK Parti adayı Muzaffer Külcü

Denizli: AK Parti adayı Osman Zolan

Diyarbakır: BDP adayı Gültan Kışanak

Edirne: CHP adayı Recep Gürkan

Elazığ: AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz

Erzincan: AK Parti adayı Cemalettin Başsoy

Erzurum: AK Parti adayı Mehmet Sekmen

Eskişehir:CHP adayı Yılmaz Büyükerşen

Gaziantep: AK Parti adayı Fatma Şahin

Giresun: CHP adayı Kerim Aksu

Gümüşhane: AK Parti adayı Ercan Çimen

Hakkari: BDP adayı Dilek Hatipoğlu

Hatay:CHP adayı Lütfü Savaş

Isparta: MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın

Mersin: MHP adayı Burhanettin Kocamaz

İstanbul : AK Parti adayı Kadir Topbaş

İzmir: CHP adayı Aziz Kocaoğlu

Kahramanmaraş: AK Parti adayı Fatih Mehmet Erkoç

Kars: MHP adayı Murtaza Karaçanta

Kastamonu: AK Parti adayı Tahsin Babaş

Kayseri: AK Parti adayı Mehmet Özhaseki

Kırklareli: CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kırşehir: AK Parti adayı Yaşar Bahçeci

Kocaeli: AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu

Konya: AK Parti adayı Tahir Akyürek

Kütahya: AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu 

Malatya: AK Parti adayı Ahmet Çakır

Manisa : MHP adayı Cengiz Ergün

Mardin: Bağımsız aday Ahmet Türk 

Muğla: CHP'nin adayı Osman Gürün

Muş: AK Parti adayı Feyat Asya

Nevşehir: AK Parti adayı Hasan Ünver

Niğde: AK Parti adayı Faruk Akdoğan kazandı.

Ordu: AK Parti adayı Enver Yılmaz

Rize: AK Parti adayı Reşat Kasap 

Sakarya: AK Parti adayı Zeki Toçoğlu

Samsun: AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz

Siirt: BDP adayı Tuncer Bakırhan

Sinop: CHP adayı Baki Ergül

Sivas: AK Parti adayı Sami Aydın

Şanlıurfa: AK Parti adayı Celalettin Güvenç 

Tekirdağ: CHP adayı Kadir Albayrak

Tokat: AK Parti adayı Eyüp Eroğlu

Trabzon: AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 

Tunceli: BDP adayı Mehmet Ali Bul

Uşak: AK Parti adayı Nurullah Cahan

Van: BDP adayı Bekir Kaya

Yozgat: AK Parti adayı Kazım Arslan 

Zonguldak: CHP adayı Muharrem Akdemir

Aksaray: AK Parti adayı Haluk Şahin Yazgı

Bayburt: AK Parti adayı Mete Memiş 

Karaman: AK Parti adayı Ertuğrul Çalışkan

Kırıkkale: AK Parti adayı Mehmet Saygıl 

Batman: BDP'nin adayı Sabri Özdemir

Şırnak: BDP adayı Serhat Kadırhan 

Bartın: MHP adayı Cemal Akın

Ardahan: AK Parti adayı Faruk Köksoy

Iğdır: BDP adayı Murat Yikit

Yalova: AK Parti adayı Yakup Koçal 

Karabük: MHP adayı Rafet Vergili

Kilis: AK Parti adayı Hasan Kara

Osmaniye: MHP adayı Kadir Kara

Düzce: AK Parti adayı Mehmet Keleş

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP) 

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ) 

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 18:23
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
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  32. Nevşehir
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  35. Mardin
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  37. Manisa
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  43. Kırklareli
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  46. Kars
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  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. AK Parti’nin kazandığı belediyeler hangileri
  83. 31 Mart seçim sonuçları
  84. ak parti hagi belediyeleri kazandı

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