AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31 Mart sonuçları
Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Yaklaşık 57.5 milyon seçmenin oy kullandığı yerel seçim sonuçları son dakika gelmeye devam ediyor. Açılan sandıklarda sürpriz sonunçları gelmeye devam ediyor. Peki AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31 Mart sonuçları? AK Parti hangi illere kazandı?31 Mart 2019 Pazar 18:23
Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitti. Yaklaşık 57.5 milyon seçmenin oy kullandığı yerel seçim sonuçları son dakika gelmeye devam ediyor. Açılan sandıklarda sürpriz sonunçları gelmeye devam ediyor. Peki AK Parti’nin kazandığı belediyeler 31 Mart sonuçları? AK Parti hangi illere kazandı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başlamış, saat 16.00'da sona ermişti. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasıyla yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kayyum atanan bazı illerde el değiştirmeler söz konusu.
2014 yerel seçim sonuçlarına göre kazanılan belediyeler
Adana :MHP adayı Hüseyin Sözlü
Adıyaman: AK Parti adayı Fehmi Hüsrev Kutlu
Afyonkarahisar: AK Parti adayı Burhanettin Çoban
Ağrı: BDP adayı Sırrı Sakık
Amasya: AK Parti adayı Cafer Özdemir
Ankara: AK Parti adayı Melih Gökçek
Antalya:AK Parti adayı Menderes Türel
Artvin: AK Parti adayı Mehmet Kocatepe
Aydın: CHP adayı Özlem Çerçioğlu
Balıkesir: AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur
Bilecik: AK Parti adayı Selim Yağcı
Bingöl: AK Parti adayı Yücel Barakazi
Bitlis: BDP adayı Hüseyin Olan
Bolu: AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz
Burdur: CHP adayı Ali Orkun Ercengiz
Bursa: AK Parti adayı Recep Altepe
Çanakkale: CHP adayı Ülgür Gökhan
Çankırı: AK Parti Çankırı adayı İrfan Dinç
Çorum: AK Parti adayı Muzaffer Külcü
Denizli: AK Parti adayı Osman Zolan
Diyarbakır: BDP adayı Gültan Kışanak
Edirne: CHP adayı Recep Gürkan
Elazığ: AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz
Erzincan: AK Parti adayı Cemalettin Başsoy
Erzurum: AK Parti adayı Mehmet Sekmen
Eskişehir:CHP adayı Yılmaz Büyükerşen
Gaziantep: AK Parti adayı Fatma Şahin
Giresun: CHP adayı Kerim Aksu
Gümüşhane: AK Parti adayı Ercan Çimen
Hakkari: BDP adayı Dilek Hatipoğlu
Hatay:CHP adayı Lütfü Savaş
Isparta: MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın
Mersin: MHP adayı Burhanettin Kocamaz
İstanbul : AK Parti adayı Kadir Topbaş
İzmir: CHP adayı Aziz Kocaoğlu
Kahramanmaraş: AK Parti adayı Fatih Mehmet Erkoç
Kars: MHP adayı Murtaza Karaçanta
Kastamonu: AK Parti adayı Tahsin Babaş
Kayseri: AK Parti adayı Mehmet Özhaseki
Kırklareli: CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kırşehir: AK Parti adayı Yaşar Bahçeci
Kocaeli: AK Parti adayı İbrahim Karaosmanoğlu
Konya: AK Parti adayı Tahir Akyürek
Kütahya: AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu
Malatya: AK Parti adayı Ahmet Çakır
Manisa : MHP adayı Cengiz Ergün
Mardin: Bağımsız aday Ahmet Türk
Muğla: CHP'nin adayı Osman Gürün
Muş: AK Parti adayı Feyat Asya
Nevşehir: AK Parti adayı Hasan Ünver
Niğde: AK Parti adayı Faruk Akdoğan kazandı.
Ordu: AK Parti adayı Enver Yılmaz
Rize: AK Parti adayı Reşat Kasap
Sakarya: AK Parti adayı Zeki Toçoğlu
Samsun: AK Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz
Siirt: BDP adayı Tuncer Bakırhan
Sinop: CHP adayı Baki Ergül
Sivas: AK Parti adayı Sami Aydın
Şanlıurfa: AK Parti adayı Celalettin Güvenç
Tekirdağ: CHP adayı Kadir Albayrak
Tokat: AK Parti adayı Eyüp Eroğlu
Trabzon: AK Parti adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Tunceli: BDP adayı Mehmet Ali Bul
Uşak: AK Parti adayı Nurullah Cahan
Van: BDP adayı Bekir Kaya
Yozgat: AK Parti adayı Kazım Arslan
Zonguldak: CHP adayı Muharrem Akdemir
Aksaray: AK Parti adayı Haluk Şahin Yazgı
Bayburt: AK Parti adayı Mete Memiş
Karaman: AK Parti adayı Ertuğrul Çalışkan
Kırıkkale: AK Parti adayı Mehmet Saygıl
Batman: BDP'nin adayı Sabri Özdemir
Şırnak: BDP adayı Serhat Kadırhan
Bartın: MHP adayı Cemal Akın
Ardahan: AK Parti adayı Faruk Köksoy
Iğdır: BDP adayı Murat Yikit
Yalova: AK Parti adayı Yakup Koçal
Karabük: MHP adayı Rafet Vergili
Kilis: AK Parti adayı Hasan Kara
Osmaniye: MHP adayı Kadir Kara
Düzce: AK Parti adayı Mehmet Keleş
İstanbul belediyeleri hangi partilerde
- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)
- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)
- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)
- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)
- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)
- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)
- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)
- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)
- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)
- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)
- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)
- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)
- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)
- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)
- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)
- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)
- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)
- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)
- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)
- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)
- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)
- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)
- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)
- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)
- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)
- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)
- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)
- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)
- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)
- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)
- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)
- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)
- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)
- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)
- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)
- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)
- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)
- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)
- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ
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