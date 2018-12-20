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AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti! Yarın istifa edecek

AK Parti'de İstanbul adaylığının resmiyete dökülmesi an meselesi olan Binali Yıldırım'ın, yarın yapılacak olan bütçe görüşmesinin ardından TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceği belirtildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:41
AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti! Yarın istifa edecek

AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen Binali Yıldırım'ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen Binali Yıldırım'ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

Yarın istifa edecek

AK Parti'de, 3 büyükşehirden Ankara ve İzmir adayları yerel seçim çalışmalarına başlarken, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor. Yıldırım'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yarın tamamlanacak olan bütçe görüşmelerinden sonra istifa edeceği belirtildi. Yıldırım'ın, istifasını Başkanlık Divanı'nın en yaşlı üyesi Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a sunacağı kaydedildi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, isitifasından önce bir basın toplantısı düzenleyeceği ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:41
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti
  5. Binali Yıldrıım

YORUM YAZ

  • LütfiLütfi49 dk önce
    20 yıldır aynı suratı izlemekten biktik artık.Yeni yüzler gelsin.
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Vefa denince aklima gelen tek insan yuce Allah her daim yar ve yardimcisi olsun.
  • NurNur1 sa önce
    Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın inşallah güzel bir insan vefalı istanbula güzel şeyler yapacağından emin olduğumuz biri dürüst ve samimi kentsel dönüşümü hayata geçirir inşallah
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    ÖYLE BEN PARTİ KURDUM, TÜRİYE Yİ YÖNETMEYE TALİP İM, DEMEKLE O İŞ OLMUYOR. ADAMA DERLER HAYATINDA ÜÇ TANE KOYUN GÜTTÜN MÜ?
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    İSTANBUL A HİZMET EDİP, MİLLETİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANAN, TÜRİYE Yİ YÖNETİR. ERDOĞAN IN HALEFİ OLUR
  • İsmail Kumbuzoğluİsmail Kumbuzoğlu1 sa önce
    Allah yar ve yardımcısı olsun.Allah'ım utandırmasın inşallah.Amin.....

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