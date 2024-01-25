AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

2019’dan beri yan gelip yatan, afetlere veya felâketlere ya tatilde ya uykuda yahut balıkçıda yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bahaneleri de yalanları da bitmiyor. İstanbul’un imkânlarından yararlanarak CHP’yi ele geçiren, İYİ Parti’yi karıştırmaya girişen, DEM’e makam ve mevki dağıtmaya kalkışan İmamoğlu algı oyunlarına ise doymuyor. “İstanbul nimet nimet” diyerek İBB’nin yönetimini alan, usulsüz ihalelerle ve reklam tabelalarına gömdüğü milyarlarla anılan İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinde yenilme korkusuyla palavralardan medet umuyor.

UTANIP SIKILMIYOR DA

Eser vermekten ve yatırım yapmaktan kaçınan, AK Parti’nin hemen her hizmetine çöken İmamoğlu’nun nihai olarak “İstanbul tarihinin en çok metro yapılan dönemini yaşıyor” iddiasını ortaya atması “Pes” dedirtti. İmamoğlu’nun toplam 1.63 kilometre metro inşa ettiğinin ve sıfırdan yatırıma başlamadığının ortaya çıkmasının ardından da “Koltuğunu korumak için palavradan geri durmuyor”, “Utanmadan sıkılmadan halkı kandırıyor” yorumları geldi. İmamoğlu yalan söyledikçe burnu uzayan masal kahramanı Pinokyo’ya benzetildi. Bu benzetmenin yerinde olduğunu kaydeden araştırmacılarca “İstanbul’da dikili ağacı bulunmayan İmamoğlu reklamcılara, manipülatörlere bel bağlıyor”, “Ekrem Bey yalan dolanlarla makamını muhafaza etmeyi umuyor” ifadeleri kullanıldı.

ÇÖKME BELEDİYECİLİĞİ BİTECEK,HİZMET GELECEK

Akit’e konuşan gazeteci-yazar Cengiz Alçayır da Ekrem İmamoğlu’nun algı oyunlarını bırakamadığını vurguladı. Alçayır, şunları kaydetti: “İmamoğlu’nun temellendirdiği, sıfırdan başlayıp bitirdiği bir yatırım yok. O şu anda çökme, makyaj belediyeciliği yapıyor. AK Parti’nin start verdiği projeleri kendine mâl etmeye çalışıyor. Projelere yeni adlar veriyor, bunları kendine ait gibi lanse etmeye girişiyor. İmamoğlu’nun hafızayı silip yeni baştan kimlik üretme uyanıklığı var. Bunu Beylikdüzü’nde yaptı. İstanbul’da bu uyanıklık fark edildi. İmamoğlu’nun bu kurnazlığı ters tepmeye başladı. Halk biliyor ki şu anda İBB’nin başında bir mahalle, semt yalancısı var. Halkın kafasını karıştırmakla meşgul bir cambaz var. İmamoğlu yalancı çoban konumunda. Onun söylediği hiçbir şeye inanılmıyor. Yalancı çobanı, Pinokyo’yu andıran birine güvenilmiyor.

İmamoğlu İBB Başkanı olarak çok kötü bir imaj ortaya koydu. Gelinen aşamada İmamoğlu projeden söz edememektedir. Çünkü ortada proje yok. O ne yapıyor? AK Parti’nin projelerine çökerek halkın aklıyla alay etmeye yelteniyor. İmamoğlu seçim yalanlarını devreye sokuyor. Öyle çirkinleşecek, çirkefleşecek ki. Çünkü onun anlatacağı bir hikâye yok. Lafla İBB’yi yönetemiyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Görünen o ki 4.5-5 yıldır perişan olan İstanbul İmamoğlu’nu yakında evine gönderecek. Çünkü İmamoğlu bu işi beceremedi, eline yüzüne bulaştırdı. İstanbul’u 20 yıl geriye götürdü. Çökme belediyeciliğinde çöküş dönemi başladı. Bu dönem 31 Mart’ta bitecek. Manipülasyona, reklama, algıya giden para İmamoğlu’nu kurtaramayacak. Troller, PR’cılar İmamoğlu’na galibiyet getiremeyecek. Artık hakikatler de yalanlar da ortaya çıkıyor. İmamoğlu gitti, gidiyor. O reklama ne kadar para harcarsa harcasın hezimete uğrayacak.”

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