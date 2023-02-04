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Gündem AK Parti'nin 6'lı masa afişi ortalığı karıştırdı! Resmen çılgına döndüler
Gündem

AK Parti'nin 6'lı masa afişi ortalığı karıştırdı! Resmen çılgına döndüler

AK Parti’nin Aydın’ın Nazilli ilçesinde astığı bir afiş, krize neden oldu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Parti Nazilli Gençlik Kolları tarafından asılan pankart hakkında, Millet İttifakı partilerinin, "terörle ilişkilendirildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 14:12:00 -
AK Parti'nin 6'lı masa afişi ortalığı karıştırdı! Resmen çılgına döndüler

 

AK Parti Gençlik Kolları, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binaya Millet İttifakı liderlerinin resmedildiği bir afiş astı. Afişte, liderlerin yuvarlak bir masa etrafında toplanması karikatürize edilirken, masanın altında silahlı bir kişinin olduğu görüldü.

Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, afişin asıldığı alana giderek açıklama yaptı.

 

CHP’li Bülbül, afişle ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

CHP'nin hazımsız tavrı, suçluluk psikolojisinin tezahürü olarak yorumlandı.  

 

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