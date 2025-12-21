AK Partililere 'FETÖ'cü' imasında bulunmuştu! Özgür Özel’e tepki yağıyor ‘İç savaş kaos ve kargaşa’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek mitinglerine devam ediyor. Son olarak Edirne'ye giden Özel'in 'FETÖ'cü' benzetmesi AK Parti tarafından tepki çekti. "Edirneliler, Meriç'i sıkı tutun.

15 Temmuz darbesinden sonra 1 yılda 2 bin FETÖ'cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlerse Meriç'ten Dedeağaç'a size emanet serhat şehri. Sınırı iyi tutun. Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi, kaçmaya kalkarsa birisi, emanetimdim Edirne'nin sınırı Edirne'nin evlatlarına." ifadelerini kullanan Özel'e tepkiler sırayla geldi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: FETÖCÜ ALÇAKLARA DÖNÜŞ UMUDU OLDUNUZ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP liderine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. İnan, "Bahsettiğin o FETÖ'cü alçaklar 2023'te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz' diye gün sayıyordu. Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık." cevabını verdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: SAVAŞ, KAOS VE KARGAŞA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise, "Sayın Özel panik içinde ağzındaki baklayı dökmüş. İçinden çıkan ise iç savaş, kaos ve kargaşa. Boş intikam hezeyanlarıyla Türkiye'yi karanlığa ve iç çatışmaya sürüklemeye çalışıyor. CHP demek istikrarsızlık ve kargaşa demektir; milletle kavga etmek demektir. Aklınca Edirnelilere görev veriyor. Toplumu sokağa çağıran, tahrik ve tehdit eden bu sorumsuz dile karşı millet sana dersini ilk seçimde verecektir. CHP Genel Başkanlığını unutmuş durumdasın. Bir yolsuzun savunusu için kendini her geçen gün biraz daha tüketiyorsun. Açıkça görülüyor ki CHP Genel Başkanı siyasi zincirlere mahkûm; tek bir görevi var: yolsuzu savunmak. Kendi çıkmazında boğuluyor. Türkiye bu kalitesiz muhalefeti hak etmiyor. Yazık..." dedi.