AK Partili vekilden Burhan Kuzu'ya cevap! 'Kupanın tenekesi size...'

AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, Burhan Kuzu’nun “Fenerbahçeliler; 2010-2011 sezonu şampiyonluğunuz tertemizdir” mesajına cevap verdi.

Geçtiğimiz gün Ergenekon davasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından AK Parti'nin kurucularından eski milletvekili Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından, “Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim; Ergenekon davasının gerekçeli kararında, sözde şike davasının FETÖ/PDY kumpası olduğu tescillenmiştir. 2010-2011 sezonu şampiyonluğunuz tertemizdir. FETÖ ile mücadeleye her alanda sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde bir mesaj yayınladı.

"Şampiyonluk kupasının tenekesi size"

Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Salih Cora, Twitter hesabından Burhan Kuzu'ya cevap verdi. Cora, Burhan Kuzu’nun söylemine karşılık yazdığı mesajında “Türkiye’de şampiyon takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynar. Hiçbir tereddüt yoktur ki; 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor’dur. Ülkemizi Avrupa’da biz temsil ettik. Aksini iddia eden Fenerbahçe’lidir. Şampiyonluk kupasının tenekesi size; şerefi, onuru ve gururu bize kalmıştır” ifadelerini kullandı.