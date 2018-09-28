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AK Parti'li vekil, töreni bırakıp engelli çocuğun yanına koştu

Erzurum OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, protokoldeki yerini bırakarak ağlayan bedensel engelli çocuğun gözyaşlarını sildi.

28 Eylül 2018 Cuma 18:00
AK Parti'li vekil, töreni bırakıp engelli çocuğun yanına koştu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı tamamlanan Özel Erzurum OSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, törenle açıldı. AK PartiMYK üyesi ve Erzurum MilletvekiliZehra Taşkesenlioğlu, tören alanında ağlayan 10 yaşındaki engelli çocuğun ağladığını görünce yanına giderek gözyaşlarını sildi.

TAŞKESENLİOĞLU, PROTOKOLDEKİ YERİNİ BIRAKIP ENGELLİ ÇOCUĞUN YANINA GİTTİ

Milletvekili Taşkesenlioğlu, tören alanına geldiği sırada, burada bulunan 10 yaşındaki Eren Işık isimli bedensel engelli çocuğun, annesinin sakinleştirme çabasına rağmen ağlamaya devam ettiğini gördü. Taşkesenlioğlu, protokoldeki yerine oturmadan yanına gittiği çocuğa oyuncak vererek kendisiyle bir süre ilgilendi. Ağlamayı sürdüren çocuğun gözyaşlarını elindeki mendille silen Taşkesenlioğlu, görevliler yardımıyla tekerlekli sandalyede Eren Işık'ı, sınıfta eğitim gören ağabeyi Eray Işık'ın yanına götürdü.

Taşkesenlioğlu, daha sonra protokoldeki yerine dönerek Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile beraber okulun açılışını gerçekleştirdi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK 7 YIL ÖNCE FELÇ GEÇİRDİ

Anne Derya Işık, yaptığı açıklamada, oğlunun beyin damarlarındaki tıkanma nedeniyle 7 yıl önce felç geçirdiğini söyledi.

Çocuğunun o günden itibaren tedavi gördüğünü aktaran Işık, "Bu nedenle çocuğumun psikolojisi de çok bozuldu. Eren bu tür ortamlardan sıkılıyor, üzülüyor ve ağlıyor. Ağabeyini de göremeyince üzüntü yaşadı. Zehra Hanım da üzülmemesi için kendisiyle çok ilgilendi." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:00
  1. Zehra Taşkesenlioğlu
  2. Mehmet Sekmen
  3. Yakutiye
  4. AK Parti
  5. Erzurum
  6. Seyfettin Azizoğlu

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