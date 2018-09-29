AK Partili Sarıeroğlu'ndan seçim ittifakına iilişkin çok önemli açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Karataş ilçesinin Çimeli, Bahçe, Adalı, Kesik ve Sirkenli mahallelerini ziyaretinin ardından, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Seyhan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Sarıeroğlu, bugün Karataş ilçesindeki tarlalarda pamuk ve biber topladığını, işçiler ve üreticilerle görüştüğünü söyledi.

Sarıeroğlu, yerel seçimlerin yaklaştığı önemli bir sürece girildiğini ifade ederek "İlk günden itibaren AK Parti olarak gönüllere dokunan, çalışarak sandıkta başarı elde eden bir partiyiz. Bu anlayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yerel seçimlerde aday belirleme konusuna ilişkin herkesin kafasında çeşitli sorular bulunduğunu aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Herkesin kafasında, ittifakla ilgili olarak Adana ve diğer illerimizle ilgili olarak sorular olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın konuşması gayet net. En son yaptığı açıklamalar ortada. AK Parti olarak en son seçimde Adana'da aldığımız oy herkesin malumu. Bunun yanı sıra arkamızdaki partiye attığımız fark 9 puan. Gerçekten çok önemli bir farkı ortaya koymuş durumdayız. Adana ve 15 ilçesi başta olmak üzere, ülkemizin geri kalan 80 ili ve tüm ilçelerinde aday göstermememiz diye bir şey söz konusu olamaz. Bu, milletimize duyduğumuz saygının gereğidir. Önümüzdeki yerel seçimlerde, Adana'da da 15 ilçemizde de tüm diğer il ve ilçelerimizde de en güçlü, vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak adaylarla yerimizi alacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Ekonomik olarak bir dalgalanma sürecinden geçildiğini belirten Sarıeroğlu, bu sürecin Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan bir süreç olmadığını anlattı. Sarıeroğlu, Türkiye'nin attığı güçlü adımlarla bu saldırıları bertaraf ettiğini dile getirerek "Önlemlerimizi almış durumdayız, güçlü bir ekonomiye sahibiz. Ekonomimiz ehil ellerde." dedi.

Yeni Adana Stadı'nda sona doğru

Sarıeroğlu, Yeni Adana Stadı'nın kısa sürede tamamlanmasıyla alakalı çalışmaların da sürdürüldüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Stadımızın bitirilmesiyle alakalı bakanımızla görüştük, raporumuzu hazırladık. İnşallah Adanaspor ve Adana Demirspor, ikisinin de önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkması arzusundayız. Onlara desteğimiz sonsuz. Maçların bundan sonra inşallah yeni stadımızda yapılmasının yakın olduğunun da bilinmesini istiyorum. Her konuyu takip ediyoruz."