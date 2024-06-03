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Gündem Ak Parti’li Şamil Tayyar’dan şok açıklama! Sandık çok uzakta değil
Gündem

Ak Parti’li Şamil Tayyar’dan şok açıklama! Sandık çok uzakta değil

Yeniakit Publisher
2024-06-03 10:17:00 -
Ak Parti’li Şamil Tayyar’dan şok açıklama! Sandık çok uzakta değil

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Ak Parti’nin değişim sürecine direndiğini söyleyerek şok açıklamayı yaptı. Sandık uzakta değil.

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, Ak Parti içerisindeki kurmay heyetin partideki değişim ihtiyacına cevap veremediğini ve tüm umutları bakan Şimşek’in performansına bağladıklarını belirterek erken seçim sinyali verdi.

Tayyar’ın açıklaması şöyle;

“Birçok takipçim, bize ulaşan birçok dost, AK Parti’nin değişim talebine neden direndiğini soruyor.

İnanın bilmiyorum.


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SANDIK UZAKTA DEĞİL

Kanaatim o ki teşhisteki hata reçeteyi hükümsüz kılıyor.

Seçim yenilgisi sadece ekonomideki olumsuzluklara bağlandığından olsa gerek, ‘2 yılda ekonomi düzelir, önümüzdeki seçimi sorunsuz alırız’ düşüncesi, gecikmenin ana nedeni olabilir.

Çünkü, kurmay heyeti ve periferideki egemen düşünce bu yönde.

Yani, tüm umutlar Şimşek bakanın performansına bağlanmış vaziyette.

Oysa mevzu çok derin, vakit kıymetli, sandık çok uzakta değil.”

 

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, 1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyaya geldi. Babasının ismi Hüseyin, annesinin ismi Fidan'dır. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

1985'te Milliyet gazetesine girdi. Polis adliye muhabiri olarak çalışmaya başlayan Şamil Tayyar, burada 9 yıl görev yaptı.

1999 yılında milletvekili seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Daha sonra adaylıktan geri çekildi.

Sabah gazetesinin ardından sırasıyla TGRT, Yeni Şafak, STAR TV ve Tercüman'da çalıştı.

12 Haziran 2011 yılında milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Gaziantep milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

Son olarak Star gazetesinde, Ankara temsilciliği ve köşe yazarlığı yapan Şamil Tayyar, bu görevlerinden 2012'de ayrıldı.

İyi derecede İngilizce bilen Şamil Tayyar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar, bir dönem MHP'de görev yapmıştı.

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