AK Partili Mustafa Savaş, Anneler Günü’nü kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında; “Annelik sevginin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın en güzel ve özel örneğidir. Annelerimiz başımızın tacıdır, bizlerin en değerli varlıklarıdır. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine nail olmuş olan ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ ifadesi anneliğin ne kadar ulvi bir anlam taşıdığının en anlamlı özetidir. Nesilleri yetiştirmede kilit rol oynayan annelerimiz, aile birliğinin tesisi edilmesini sağlar. Sağlıklı ve mutlu yuvaların en temel anahtarıdır. Evi, yuva yapan annedir; anne evlatlarının en kıymetli sığınağıdır.

Büyüklere saygıyı esas alan bir geleneğin mensubu olarak özellikle annelerimizi üzecek, onlara zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmamız gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bilakis onlara hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu hissettirmeli, onları el üstünde tutmalıyız.

Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bugünlerde, belki de anne özlemiyle yaşıyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki sadece bugün değil, her gün annelerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi hissettirmemiz için bir vesile. Sabırla ve metanetle zor günleri atlattığımızda; annelerimizin ellerine koşacak, onlara kucak dolusu sevgimizle sarılacağız. Şehitlerimizin en kıymetli emanetleri olan şehit annelerimizin başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.