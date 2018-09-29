AK Partili Mehmet Özhaseki'den ittifak açıklaması! 'Ayıp olan el altından görüşmektir'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı temel atma töreninde Cumhur İttifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Kayseri Oto Sanatkarları Odası 2'nci Etap Yeşilyurt Sanayi temel atma törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sanayi, Ticaret,Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı. Mehmet Özhaseki, burada gazetecilerin yerel seçimlerdeki ittifak konusunda MHP ile yaptıkları ilk görüşme ve sonrasındakilerle ilgili soruya şu yanıtı verdi :

"Geçen hafta bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ile bir araya geldik. Tabii ki görüşmemiz yıllardır tanışmanın getirdiği bir dostlukla geçti. Çok detay çalışma yapmadık ancak Cumhur ittifakının kıymeti üzerinde görüş birliğimiz oldu. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu son yıllardaki zor durum, özellikle beka meselesi bizi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir araya getirip yüksek idealler üzerinde bir ortaklığa itti. Bunu millet de sevdi. Doğru da gördü. Meşru bir zemin içinde de zaten hak verdiğini oylarıyla da belli etti. İstiyoruz ki, bu yerel seçimlerde de yapılacak olan çalışmalar bu Cumhur ittifakına gölge düşürmesin. Bu manada da karşılıklı olarak iyi niyetlerimizi, görüşlerimizi dile getirdik. Bundan sonra inşallah Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey'in bir araya gelmesiyle veya kurulların çalışmaya başlamasıyla yol alırız diye tahmin ediyorum. Sonuç ne olur ben de bilemiyorum. Çünkü nihayetinde kolay bir şey değil. Cumhur ittifakı kurulduğunda kanuni bir altyapısı vardı. Fakat yerel ittifakın nasıl olacağı hususunda kanuni bir altyapı yok. Bunlar konuşulabilir ama önümüzdeki günlerde bunlar ilgili kurullarda veya iki değerli genel başkanın bir araya gelmesiyle yol haritasıyla belirlenecek işlerdir."

Meşru zeminde görüşme vurgusu

Muhalefet partilerinin kendilerini eleştirmesiyle ilgili de konuşan Özhaseki, "Üst perdeden bunlar açıkça söyleniyor ama alt perdeden her türlü görüşmeleri kendileri de yapıyorlar. Onların hepsini de görüyoruz. İlerideki günlerde her şey ortaya çıkar. Sahte, gizli bir şey yok. Bana göre önemli olan partilerin meşru zeminlerde bir araya gelmesidir. Bu doğrudur, haklıdır ama el altından terörün uzantısı olan partiyle bir araya gelmek gizli kapaklı da olsa en ayıbı da budur" diye konuştu.