AK Partili Mehmet Metiner’den Davutoğlu, Babacan ve Gül’e sert tepki: Çıkın oylarınızın rengini açıklayın

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan AK Partili Mehmet Metiner, yeni parti kuracakları iddia edilen Gül, Babacan ve Davutoğlu’na sert tepki gösterdi. Ak Partili isimlerin İstanbul seçimlerine yönelik suskun kalmalarını eleştiren Metiner, “Suskunlar çünkü AK Parti’nin kaybetmesini CHP’nin kazanmasını istiyorlar. AK Parti’yi bölüp zayıflatmak ve Erdoğansız bir Türkiye inşa etmek emellerine katkı sağlar.” dedi.

“AK Parti’nin kaybetmesini CHP’nin kazanmasını istiyorlar”

23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın suskun kalmasını eleştiren AK Partili Mehmet Metiner, “Suskunlar çünkü AK Parti’nin kaybetmesini CHP’nin kazanmasını istiyorlar. Ama kazanan CHP, AK Parti’yi bölüp zayıflatmak ve Erdoğansız bir Türkiye inşa etmek emellerine katkı sağlar.” açıklamasında bulundu.

“Gül-Davutoğlu ikilisi üzerinden ayrı ayrı Erdoğansız Türkiye gerçekleştirilmek isteniyor”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın 23 Haziran İstanbul seçimine yönelik suskun kalmalarının iki nedeni olabileceğini belirten Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Ya Erdoğan nefreti her ikisinin de gözünü ve vicdanını kör etmiş ya da malum dış güçlerden (ABD-AB) gelecek desteğin koşulu buna bağlanmış. Çok yazık! Erdoğansız AK Parti malum güçlerin taşeronu olan FETÖ’nün projesiydi. FETÖ AK Parti içindeki siyasi uzantıları vasıtasıyla bunu defalarca denedi. Başarılı olamadı. Davutoğlu döneminde rafine biçimde bu yapılmak istendi. Yapılamadı. Şimdi Gül-Davutoğlu ikilisi üzerinden ayrı ayrı Erdoğansız Türkiye gerçekleştirilmek isteniyor. İstanbul’da CHP’nin kazanmasının bu siyasetin inşa sürecinde kilit rol oynayacağı kanaatine sahipler.”

Mehmet Metiner’den eski isimlere çağrı: Oylarınızın rengini açıklayın!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a çağrıda bulunan Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aksini iddia ediyorlarsa, yani hayır böyle bir niyetimiz yok diyorlarsa, hadi daha açık bir ifadeyle diyeyim biz CHP adayının kazanmasını isteyecek kadar hain değiliz diyorlarsa, o zaman kendilerine çağrıda bulunuyorum: Oylarının rengini açıklasınlar! Her konuda demeç veren, güya partilerinin selameti için bildirgeler yayınlayan Gül ve Davutoğlu ikilisi AK Parti adayı Binali Yıldırım’ı desteklediklerini çıkıp açıklasınlar yeter! Evet bu kritik süreçte her ikisini de sadece oylarının ve desteklerinin Ak Parti’den yana olduklarını alenen ve güçlü bir şekilde yapmaları çağrısında bulunuyorum. Bunu yapmazlarsa sözünü ettiğim ihanet şebekesinin bir parçası olduklarını göstermiş olurlar. Bu durumda artık AK Parti adına konuşma hakları kalmaz ve AK Partililer onları kendilerinden bilmezler.”

“Hem içerde görün hem arkadan hançerle olmaz”

Siyaseti “netlik, dürüstlük ve mertlik” olarak tarif eden AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hem içerde görün hem arkadan hançerle olmaz. Bunun adına dürüstlük ve mertlik denmez. Diyelim ki AK Parti adayı için destek çağrısında bulunmak istemiyorlar. Şahsi ve siyasi nedenlerle. O zaman çıkıp İstanbul seçimleri için tavırlarını net bir şekilde açıklasınlar bilelim. CHP adayına mı oy verecekler/verdirtecekler yoksa sandığa mı gitmeyecekler? Netlik de mertlik de bunu gerektirir.”