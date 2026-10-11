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Gündem Son dakika! MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
Gündem

Son dakika! MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

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Son dakika! MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta konvoy halinde hareket eden MHP'li milletvekili Zuhal Karakoç'un içiresinde bulunduğu araç Afşin-Göksun karayolunda kaza yaptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada aralarında Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi.

MHP milletvekili Karakoç ile MHP İl Başkanı Mansur Metehan'ın içerisinde bulunduğu araç, Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında bir kamyonet ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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