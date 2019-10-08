AK Partili küskünlerin anket sonucu belli oldu! 'Her 100 kişiden 78'i...'

MAK Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat, elindeki son anket bilgilerini paylaştı.

AKİT TV'de yayınlanan Pazar Manşeti programına katılan Mehmet Ali Kulat, canlı yayında AK Parti'ye yönelik dikkat çeken bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Kulat, yaptıkları araştırmada AK Parti'ye küsen seçmenlere yönelik dikkat çeken sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden yaklaşık 78'i bir ya da birden fazla AK Parti'ye oy vermiş. Bu toplu demokraside dünya rekorudur. Bu seçmenler, AK Parti ile direk teması kurmuş ve gönül bağı oluşturmuşlar. Şimdi bu sayının yarısı AK Parti'de duruyor, yarısı AK Parti'den ayrılıyor. Biz bunu insanlara sorduk. Şimdi peki neden AK Parti'ye oy vermediklerini sorduğumuzda, küstürüldük dedi seçmen. Biz o küskün seçmene sorduk, sizi kızdıran kim, üzen kim? Bunlar da kesinlikle en az yakınılan kişi Erdoğan çıkıyor. Halk başka şeylerden memnuniyetsizlik duyuyor. Geçmiş yıllarda en çok belediyeler çıkıyordu.Şimdi Cumhurbaşkanı bunu gördü ve o belediyeleri değiştirdi" dedi.

"En çok şikayet edilen kesim..."

Geçtiğimiz günlerde halka yeniden sorduklarını söyleyen Kulat, "Seçimden çıkalı 6 ay oldu, biz yine sorduk. Şu an en az şikayet edilen kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan... Birçok kişi il ve ilçe teşkilatlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı yeni Ömer'leri bulursa, toplumsal karşılığı en yüksek olan isim olarak kalmaya davem edecek. Tayyip Bey'in Türkiye'yi yeniden kucaklaması lazım. Erdoğan sadece Türkiye'nin lideri değil, ümmetin umududur. Erdoğan, 82 milyonu kucaklayacak. Yeni bir dil lazım, geçmişte olduğu gibi Yenikapı'daki ruhu yeniden diriltmesi lazım. Türkiye'de halen bütün siyasi aktörlerin tamamı kadar Erdoğan'ın karşılığı var" dedi.