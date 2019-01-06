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AK Partili Külünk'ten flaş uyarı: Müdahale eden isimler var

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, partisindeki aday belirleme sürecine 'arkadaşçılık, grupçuluk' şeklinde müdahale eden isimler olduğunu belirtti.

06 Ocak 2019 Pazar 16:59
AK Partili Külünk'ten flaş uyarı: Müdahale eden isimler var

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 31 Mart seçimleri sürecinde AK Parti'nin adaylarının belirlenmesine 'arkadaşçılık, grupçuluk' şeklinde müdahale eden isimler olduğunu belirtti.

"Ağır hesap sorar"

Metin Külünk, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, "Buradan açıkça söylüyorum, 31 Mart'a kadar sokaktan gelen bilgilere itibar etmeyen, o bilgileri sırf istedikleri isimleri aday yapabilmek için Ankara'da anketler, baskı grupları ve işadamları üzerinden belirlendiği, sokakta karşılığı olmayan adaylar üzerinden bir sürpriz yaşanırsa, bu millet o adayların belirlenme sürecinde doğru bilgileri sayın cumhurbaşkanımızın önüne koymayanlardan ağır hesap sorar" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:01
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Metin Külünk
  4. Ak Parti

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