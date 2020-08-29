AK Parti'li Karaaslan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Türk milletinin, 30 Ağustos zaferiyle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek şekilde unutulmaz bir ders verdiğini kaydetti.

30 Ağustos zaferinin önemine değinen Karaaslan, şunları kaydetti:

"30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığındaki Türk ordusunun, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna kanının son damlasına kadar verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. İçinde bulunduğumuz ağustos ayı, tarihin her dönemindeki kahramanlıklarımız sonucunda elde ettiğimiz başarılar ile 'Zaferler Ayı'dır. 30 Ağustos ve 1071 Malazgirt Zaferi, Anadolu'yu vatan kılma mücadelemizle başlayıp bugünlere gelen zaferler zincirinin en güçlü halkalarındandır. Bu topraklarda yüzlerce yıldır karşılaştığımız her badireyi Malazgirt'te ortaya koyduğumuz ruhla aştık. Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, İstiklal Harbi'nde milletimizin destansı zaferler elde etmesini sağlayan anlayış da işte bu ruhtur."

Karaaslan, çeşitli alanlardaki saldırılarla Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün sekteye uğratılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"30 Ağustos'ta milletimize zafer kazandıran kararlılıkla aynı şekilde cevap vereceğimiz bilinmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dün olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve sınırlarımızın ötesinde terör örgütleriyle ve onların destekçileriyle mücadele etmekte, zaferlerimize yeni zaferler eklemektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi şanlı tarihimizden ilhamla büyük hedeflerine kararlılıkla taşırken, ecdadımızın canlarıyla ve kanlarıyla vatan kıldığı bu topraklarda kardeşliğimizi bozacak, huzur iklimine zarar verecek hiçbir girişime müsaade etmiyoruz. Şanla, şerefle, zaferlerle dolu tarihimizden aldığımız güçle ideallerimize sımsıkı kenetleniyor, müreffeh geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, coşkusunu yürekten paylaştığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."