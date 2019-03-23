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AK Partili isme hakaret eden İYİ Partiliye manidar ceza

İYİ Parti'nin kurucularından Zekai Kaya'ya, AK Partili eski vekil Muhyettin Aksak'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada, kamu yararına çalışma cezası olarak cami temizliği görevi verildi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:51
AK Partili isme hakaret eden İYİ Partiliye manidar ceza

MHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya (50), 2013 yılında AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"Aksak bey ile helalleşemedik"

Kaya'nın cezası denetimli serbestlik tedbirine çevrildi ve bir camide 5 ay 28 gün kamu yararına çalıştırılmasına başlandı. Kaya, "Her sabah gelip caminin temizliğini yapıp, sobasını yakıyorum. Muhyettin Aksak beyle rahmetli olmadan helalleşemedik. Varsa kendisine hakkımı helal ediyorum" dedi.

Kaya siyasete 28 yıl önce ülkü ocaklarında başladığını, İYİ Parti'nin kurucularından olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

"Şu an cezamı çektiğim Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gökçe yamaç köyünde doğdum. Erzurum'da Ülkü Ocakları Başkanlığı ve 2 dönem MHP İl Başkanlığı yaptım. 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde MHP'den üçüncü sıra milletvekili adayı oldum. 1 Kasım'da da üçüncü sıradan adaylığımı koydum. Kazanamayınca siyasetten bir süreliğine de olsa koptuk. Daha sonra İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine bu partide siyaset yapmaya başladım. Partinin de kurcular kurulu üyesiyim. Cezam bittikten sonra İYİ Parti'nin TBMM'de Grup Danışmanlığı görevine başlayacağım."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:51
  1. Erzurum
  2. İYİ Parti
  3. Zekai Kaya
  4. Meral Akşener
  5. Muhyettin Aksak

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