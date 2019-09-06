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AK Partili isimden Davutoğlu'na tepki: Başbakanlık yapmış bir kişinin ihtirası

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bazı isimlerin partiden ihracına ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Hırs uğruna, Başbakanlık yapmış bir kişinin ihtirası maalesef milli değerlerin önüne geçiyor. Umarım aklıselim içerisinde hareket ederler” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:08
AK Partili isimden Davutoğlu'na tepki: Başbakanlık yapmış bir kişinin ihtirası

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ahmet Davutoğlu ile bazı isimlerin partiden ihracına ilişkin “Hırs uğruna AK Parti’yi, iktidarı yıpratmak için böyle bir eylemin içinde bulunmak, Türkiye’ye büyük zarar verir. Başbakanlık yapmış bir kişinin ihtirası maalesef milli değerlerin önüne geçiyor. Umarım aklıselim içerisinde hareket ederler.” dedi.

Elitaş, Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının yeni parti hareketi ve partiden ihracına ilişkin Yeni Akit'e açıklamalarda bulundu.

İhracı konuşulan isimlerin net ve mert olması gerekirdi

İhracı konuşulan isimlerin net ve mert olması gerektiğini söyleyen Elitaş, “Son dönemde yapılan bu hareketler; içerisinde olup partiyi yıpratma hareketleridir. İnsan net olmalıdır. ‘AK Parti’nin politikalarını beğenmiyorum, Recep Tayyip Erdoğan ile problemim var’ diye açıklama yapıp, ‘Ben yeni parti kuruyorum’ diyerek ortaya çıkmaları mertçe davranış şekli olurdu” dedi.

Açıkçası partilerini kuracaklarsa bugüne kadar yapanlar olmuştur

Mustafa Elitaş, şöyle devam etti: ''İçinde bulunduğu partinin aleyhinde propaganda yapmak etik davranış şekli değildir. Açıkçası partilerini kuracaklarsa bugüne kadar yapanlar olmuştur. Siyaset öyle bir noktaya başkaları tarafından getirilenlerin o sırça köşke oturduktan sonra aynı şekilde devam edecekleri, arkasında bir fikri olmadan hareket edecekleri bir zemin değildir.

Kamuoyundan fazla bir alıcı olacağını tahmin etmiyorum

Bir partiyi belli bir noktaya getirmek, vatandaştan teveccüh kazanabilmek ilkeler doğrultusunda ve ortak aklın hareketi ile birlikte ortaya çıkan iştir ve bu Cumhuriyet tarihinde AK Parti hareketi en uzun dönemde iktidarda kalma başarısı gösteriyorsa kurulduğu ilkeler içerisinde devam ettiğinin en açık göstergesidir. Kamuoyundan fazla bir alıcı olacağını tahmin etmiyorum. 66-67 tane siyasi parti var. Bunların kuracağı da 68. parti olur.” Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu 4 isim AK Parti üzerinde yıpratıcı faaliyetlerin içine girdi

“Eğer bir siyasi partinin üyesi siyasi partiyi rencide edici, yaralayıcı yada kamuoyu nezdinde küçük düşürücü bir faaliyet içerisinde bulunuyorsa siyasi partiler normal şartlar altında bu kişinin parti ile olan bağlarının kopması gerektiğini ifade edebilir. Bu 4 isim AK Parti üzerinde yıpratıcı faaliyetlerin içine girdiği için MYK’da disiplin kuruluna sevk edildiler.” Elitaş sözlerini şöyle tamamladı:

Başbakanlık yapmış bir kişinin ihtirası maalesef…

“Hırs uğruna AK Parti’yi, iktidarı yıpratmak için böyle bir eylemin içinde bulunmak, Türkiye’ye büyük zarar verir. Başbakanlık yapmış bir kişinin ihtirası maalesef milli değerlerin önüne geçiyor. Umarım aklıselim içerisinde hareket ederler.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:08
  1. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
  2. Ahmet Davutoğlu

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