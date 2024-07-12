AK Partili isim ayar verdi! TSK’ya iftira atanların bozkurt rahatsızlığı

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Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın Avusturya’ya attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak yaşadığı sevinç ülke gündemindeki sıcaklığını koruyor. UEFA’nın verdiği 2 maçlık cezadan sonra tepkilerin ardı arkası kesilmezken birçok kullanıcı, sosyal medyada bozkurt işareti yaptıkları fotoğrafları paylaştı. Bunlardan biri de bir grup doktorun ameliyat sırasında ‘bozkurt işareti’ yaparken paylaştıkları fotoğraf oldu.

Doktorların paylaştığı fotoğraf kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilirken bazı kimseler tarafından ise eleştirildi. En büyük tepkiyi ise geçtiğimiz yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kimyasal silah kullandı iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği’nden geldi. “Hekimler ülkede ve dünyada gelişen olayların politik doğasına karşı kişisel olarak tutum almakta da doğal olarak özgürdür” şeklinde başlayan açıklamada, “Bununla birlikte hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür” denildi.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN TUTARSIZLIĞINI GÖSTERMİŞTİR

TTB’nin yaptığı taraflı açıklamaya milli ve manevi değerlerimize sahip birçok kişi tarafından eleştirilirken bir tepki de AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan’dan geldi.

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Arslan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Gördükleri her kamera karşısında terör örgütü PKK’nın fiziksel olarak propagandasını yapan Türk Tabipleri Birliği’nin bugün hekimlerimizle ilgili yaptığı mesnetsiz açıklama, kendilerinin meslek sorunları yerine her türlü milli ve manevi konuya şerh koyup muhalif olduklarını bir kez daha meşrulaştırmaktadır. Çok sayıda hekimimiz ve sağlık çalışanlarımızı katleden PKK terör örgütünün fiziksel propagandasını yapanların hekimlerimize 'güven zedeleyici' ifadesini kullanması, Türk Tabipleri Birliği’nin tutarsızlığını göstermiş, çok kez olduğu gibi bir kez daha güvenini zedelemiştir” ifadelerini kullandı.