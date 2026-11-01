Bulgaristan’da sandık çıkış anketleri açıklandı! İliyana Yotova yarışı önde tamamladı

Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesiyle ilk sonuçlar gelmeye başladı. Bulgaristan’ın kamu yayıncısı BNT, ülkede düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun resmi olmayan ilk sonuçlarını paylaştı. Sandık çıkış anketlerine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu yüzde 52,5 oranında oy alan görevdeki Cumhurbaşkanı İliyana Yotova kazandı. Henüz resmi olarak kesinleşmeyen ve Alpha Research araştırma şirketinin sandık çıkış anketine dayanan verilere göre Yotova’nın rakibi Andrey Gyurov’un oy oranı yüzde 43,4 seviyesinde kaldı. Seçmenlerin yüzde 4,1’i ise "Hiçbir adayı desteklemiyorum" seçeneğini tercih etti.

Myara Sosyoloji Ajansı tarafından yapılan bir sandık çıkış anketi ise. Yotova’nın oy oranını yüzde 51,1, Gyurov’un oy oranını yüzde 44,6 seviyesinde gösterdi. Bu ankette "Hiçbir adayı desteklemiyorum" diyenlerin oranı yüzde 4,3 oldu.

Market Links araştırma şirketinin anketine göre ise Yotova oyların yüzde 50,7’sini, Gyurov yüzde 44’ünü aldı.

Yotova, Ukrayna’ya finansal ve askeri yardımlara karşı çıkıyor

Seçime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Kiril Valchev ile birlikte katılan 62 yaşındaki Yotova, 2016 ve 2021 yıllarında cumhurbaşkanlığına seçilen mevcut Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile birlikte çalışmış ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmıştı. Solcu siyasetçi, Radev’in genel seçimlerde aday olmak üzere cumhurbaşkanlığından istifa etmesinin ardından anayasa gereği ocak ayında geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamına getirilmişti. Radev, nisan ayında düzenlenen erken genel seçimde büyük bir zafer kazanmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Yotova’ya destek vermişti. Radev’in siyasi pozisyonuna yakın bir isim olan ve Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan Partisi’nin yanı sıra siyasi kariyerine başladığı Sosyalist Parti tarafından desteklenen Yotova, Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve Moskova ile diyaloğun sürdürülmesini savunurken, Ukrayna’ya finansal ve askeri yardımlara karşı çıkıyor.

İlk turda Yotova yüzde 34,76 oranında oyla ilk sıra yer aldı

Yotova’nın rakibi eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapan ekonomist Andrey Gyurov ise, Ukrayna’ya olan açık desteğiyle öne çıkan AB ve NATO yanlısı bir siyasetçi olarak, Batı yanlısı muhalefet tarafından desteklenmişti. Seçimin geçtiğimiz hafta yapılan ilk turunda 27 aday yarışmış ve Yotova yüzde 34,76 oranında oyla ilk sırada, Gyurov ise yüzde 31,95 oranında oyla ikinci sırada yer almıştı.

Seçimin resmi sonuçlarının Yotova’nın kazandığını teyit etmesi durumunda Yotova, Bulgaristan’ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Yeni seçilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının resmi görev süresi beş yıl olacak.