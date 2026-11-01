Fon soruşturmasında yeni gelişme! Umut Güner hakkında ev hapsi kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından Güner hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
Sermaye piyasalarına ilişkin işlemlerin incelendiği fon soruşturmasında Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner, soruşturma gözaltına alındı. Güner ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Umut Güner hakkında iki ayrı tedbir
Savcılıktaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Güner hakkında tutuklama yerine adli kontrol hükümleri uygulandı. Mahkeme, Umut Güner’in ev hapsinde tutulmasına ve yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına karar verdi. Umut Güner, Dünya Gazetesi’ni 2024 yılında satın almıştı.