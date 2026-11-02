Meyvelerin 'kralı' deniyor: Yardımcı olabilir, ilave edin engelleyecek! Duyan buna inanmıyor, kapış kapış gidiyor

Durian meyvesi nedir? Musangking durian, küçük çekirdekleriyle birlikte yumuşak, kremsi ve son derece tatlı etiyle popülerdir. Dong Thap ili Durian Birliği Başkanı Bay Vo Tan Loi, mevsim dışı durian fiyatlarının şu anda yüksek olduğunu ve piyasanın elverişli olduğunu, bunun da çiftçilerin önemli karlar elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi. Bay Loi'ye göre, elverişsiz hava koşulları ve ürün verimini etkileyen uzun süreli gece yağmurlarına rağmen, birçok çiftçi, mevsimler boyunca biriktirdikleri deneyim ve üretimde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin eş zamanlı uygulanması sayesinde, durian ağaçlarının mevsim dışı meyve vermesi için yapılan işlemler de dahil olmak üzere, yine de iyi sonuçlar elde etti. Ortalama durian verimi hektar başına 20-25 ton olarak tahmin edilmektedir. Mevcut fiyatlarla, yatırım maliyetleri düşüldükten sonra, her hektar yüksek kaliteli durian bahçesi yaklaşık 1 milyar VND kar sağlayabilir. Dong Thap İl Durian Birliği temsilcileri, sezon dışı durian fiyatlarının yakın gelecekte de yüksek kalmasının muhtemel olduğunu öngörüyor . Bunun nedeni, Dak Lak'taki birçok büyük durian yetiştirme alanının sezon sonuna girmiş olması ve bazı ülkelerden gelen arzın da azalmış olmasıdır. Bu gelişme, ağaçlarını sezon dışında meyve verecek şekilde proaktif bir şekilde yöneten çiftçiler için elverişli koşullar yaratmaktadır. Çiftçilere göre, mevsim dışı durian hasadının bugünden 2027 yılındaki Ay Yeni Yılı'na kadar sürmesi bekleniyor. Olumlu piyasa sinyalleri göz önüne alındığında, yetiştiriciler fiyatların yüksek kalmaya devam edeceğini, böylece gelirlerini artıracağını ve geçmişte zaman zaman keskin düşüşler gösteren durian fiyatlarındaki dalgalanmaların neden olduğu zorlukları kısmen telafi edeceğini umuyorlar. Nasıl Yardımcı Olabilir? • Kansızlığı Engeller: Çok güçlü bir demir ve kırmızı kan hücresi üretim desteğidir; halk arasında neredeyse "1 aylık demir dopingini kısa sürede sağlar" şeklinde anılır. • Doğal Uyku Hapıdır: İçerdiği triptofan amino asidi sayesinde melatonin ve serotonin salgısını tetikleyerek uyku kalitesini artırır ve sinirleri yatıştırır. • Bağışıklığı ve Kalbi Korur: Yoğun C vitamini, potasyum ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığına yardımcı olur. • Sindirim Dostudur: Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Durian meyvesi, yüksek antioksidan, içeriği sayesinde vücutta oksidatif stresi, yüksek tansiyonu, sindirim sorunlarını ve enfeksiyonları engellemeye yardımcı olur. Keskin kokusu nedeniyle "cennet-cehennem meyvesi" olarak da bilinen bu tropikal meyve, tam bir besin deposudur Durian meyvesinin güçlü kokusu ve benzersiz yapısı, hem doğada hem de toplumsal hayatta kelimenin tam anlamıyla bir "engel" teşkil eder. Güneydoğu Asya'nın bu meşhur meyvesi, kendine has özellikleri nedeniyle birçok yasak ve sınırlamayla karşı karşıyadır. Durianın en büyük engeli, yoğun ve kalıcı kokusudur. Bazı insanlar için çok lezzetli olsa da, birçok kişi bu kokuyu çürük soğan, lağım veya eski çorap kokusuna benzetir. Bu yüzden: • Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde metrolara, otobüslere ve taksilere durian ile binmek kesinlikle yasaktır. • Birçok lüks otel, kapalı alan ve havalimanı durian girişine izin vermez. Hatta bu kurallara uymayanlara ciddi para cezaları uygulanır.