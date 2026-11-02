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Meyvelerin 'kralı' deniyor: Yardımcı olabilir, ilave edin engelleyecek! Duyan buna inanmıyor, kapış kapış gidiyor

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Meyvelerin 'kralı' deniyor: Yardımcı olabilir, ilave edin engelleyecek! Duyan buna inanmıyor, kapış kapış gidiyor

Güneydoğu Asya'da "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan Durian, tezgahlarda hala az bulunuyor. Durian meyvesini öğünlerinize ilave edin. sindirim sorunlarını ve enfeksiyonları engellemeye yardımcı olur. Kapış kapış giden Durian meyvesi şu anda birçok tüccar tarafından rağbet görüyor ve yüksek fiyatlarla satın alınıyor.

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Foto - Meyvelerin 'kralı' deniyor: Yardımcı olabilir, ilave edin engelleyecek! Duyan buna inanmıyor, kapış kapış gidiyor

Güneydoğu Asya'da "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan durian alım deposunun sahibi Bay Manh Khuong, durianın şu anda sezon dışı olduğunu ve sınırlı arz nedeniyle depoların yeterli miktarda ürün toplamak için birçok yerden arama yapıp alım yapmak zorunda kaldığını söyledi.

#2
Foto - Meyvelerin 'kralı' deniyor: Yardımcı olabilir, ilave edin engelleyecek! Duyan buna inanmıyor, kapış kapış gidiyor

Özellikle, koyu sarı etiyle dikkat çeken ve Malezya kökenli Musangking durian çeşidi, şu anda birçok tüccar tarafından rağbet görüyor ve yüksek fiyatlarla satın alınıyor. Dan Tri gazetesinin yaptığı bir araştırmaya göre, Ho Chi Minh şehrindeki işletmelere tedarik edilen yüksek kaliteli Musangking durianın toptan fiyatı kilogram başına 200.000 VND'ye ulaştı. Bu fiyat, en yoğun sezondaki fiyatın iki katı. Mevsim dışı Musangking durianının kilogram fiyatı 400.000 VND'ye kadar çıkabiliyor

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Foto - Meyvelerin 'kralı' deniyor: Yardımcı olabilir, ilave edin engelleyecek! Duyan buna inanmıyor, kapış kapış gidiyor

Nakliye, paketleme, işçilik ve diğer genel giderler eklendikten sonra, Musangking durianın tüketiciler için nihai fiyatı kilogram başına 400.000-420.000 VND'ye ulaşmaktadır. Yaklaşık 2,5 kg ağırlığındaki tek bir Musangking meyvesinin nihai fiyatı ise 1 milyon VND'ye kadar çıkabilir. Ho Chi Minh Şehri, Xuan Hoa Mahallesi, Cach Mang Thang Tam Caddesi'nde bir durian satış mağazasının sahibi Bay Hoang Thang'a göre, yoğun sezonda Musangking durianının perakende fiyatı kilogram başına sadece 150.000 VND civarındayken, sezon dışında Musangking'in fiyatı önemli ölçüde artıyor. Şu anda Dong Thap eyaletindeki birçok durian yetiştiricisi sezon dışı hasada giriyor, ancak verim henüz yüksek değil. Bay Thang her gün perakende satmak için sadece birkaç düzine Musangking durian satın alabiliyor. Bay Thang'a göre, çiftlikteki Musangking durianın fiyatı şu anda kilogram başına 150.000-165.000 VND arasında değişiyor. Musangking durian, lezzetli eti, ince kabuğu, zengin tatlılığı ve küçük çekirdekleri nedeniyle birçok tüketici tarafından tercih ediliyor. Bay Thang'a göre, satış fiyatı şu anda yüksek olmasına rağmen, piyasada Musangking durianı arzı çok az ve neredeyse hiç stok bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta, tedarikçi bulma umuduyla Mekong Deltası illerindeki 4-5 durian bahçesini bizzat inceledi, ancak meyve kalitesi gereksinimlerini karşılamadığı için hiçbir bahçeden satın alma işlemini tamamlayamadı. Bay Thang, son zamanlardaki yoğun yağışların Musangking durianlarının etinin sertleşmesine ve kalitesiz meyve oranının artmasına neden olduğunu söyledi. Bu durum, tüccarların ürünleri satın almaları halinde önemli bir risk oluşturmaktadır; çünkü malları satın almak için büyük miktarda para harcasalar bile, hasat sırasında olgunlaşmamış meyve oranının yüksek olması zararlara yol açabilir. “Musangking meyvesi hava koşullarına karşı çok hassas. Şiddetli yağmur, olgunlaşmamış meyve oranını artırıyor ve alıcılar, meyveyi kesip kontrol etmeden içindeki kaliteyi tam olarak bilemiyorlar. Bu nedenle, şu anda fiyat yüksek olsa bile, toplu alım yapmaya cesaret edemiyoruz,” diye belirtti Thang.

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Foto - Meyvelerin 'kralı' deniyor: Yardımcı olabilir, ilave edin engelleyecek! Duyan buna inanmıyor, kapış kapış gidiyor

Durian meyvesi nedir? Musangking durian, küçük çekirdekleriyle birlikte yumuşak, kremsi ve son derece tatlı etiyle popülerdir. Dong Thap ili Durian Birliği Başkanı Bay Vo Tan Loi, mevsim dışı durian fiyatlarının şu anda yüksek olduğunu ve piyasanın elverişli olduğunu, bunun da çiftçilerin önemli karlar elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi. Bay Loi'ye göre, elverişsiz hava koşulları ve ürün verimini etkileyen uzun süreli gece yağmurlarına rağmen, birçok çiftçi, mevsimler boyunca biriktirdikleri deneyim ve üretimde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin eş zamanlı uygulanması sayesinde, durian ağaçlarının mevsim dışı meyve vermesi için yapılan işlemler de dahil olmak üzere, yine de iyi sonuçlar elde etti. Ortalama durian verimi hektar başına 20-25 ton olarak tahmin edilmektedir. Mevcut fiyatlarla, yatırım maliyetleri düşüldükten sonra, her hektar yüksek kaliteli durian bahçesi yaklaşık 1 milyar VND kar sağlayabilir. Dong Thap İl Durian Birliği temsilcileri, sezon dışı durian fiyatlarının yakın gelecekte de yüksek kalmasının muhtemel olduğunu öngörüyor . Bunun nedeni, Dak Lak'taki birçok büyük durian yetiştirme alanının sezon sonuna girmiş olması ve bazı ülkelerden gelen arzın da azalmış olmasıdır. Bu gelişme, ağaçlarını sezon dışında meyve verecek şekilde proaktif bir şekilde yöneten çiftçiler için elverişli koşullar yaratmaktadır. Çiftçilere göre, mevsim dışı durian hasadının bugünden 2027 yılındaki Ay Yeni Yılı'na kadar sürmesi bekleniyor. Olumlu piyasa sinyalleri göz önüne alındığında, yetiştiriciler fiyatların yüksek kalmaya devam edeceğini, böylece gelirlerini artıracağını ve geçmişte zaman zaman keskin düşüşler gösteren durian fiyatlarındaki dalgalanmaların neden olduğu zorlukları kısmen telafi edeceğini umuyorlar. Nasıl Yardımcı Olabilir? • Kansızlığı Engeller: Çok güçlü bir demir ve kırmızı kan hücresi üretim desteğidir; halk arasında neredeyse "1 aylık demir dopingini kısa sürede sağlar" şeklinde anılır. • Doğal Uyku Hapıdır: İçerdiği triptofan amino asidi sayesinde melatonin ve serotonin salgısını tetikleyerek uyku kalitesini artırır ve sinirleri yatıştırır. • Bağışıklığı ve Kalbi Korur: Yoğun C vitamini, potasyum ve antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirir, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığına yardımcı olur. • Sindirim Dostudur: Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Durian meyvesi, yüksek antioksidan, içeriği sayesinde vücutta oksidatif stresi, yüksek tansiyonu, sindirim sorunlarını ve enfeksiyonları engellemeye yardımcı olur. Keskin kokusu nedeniyle "cennet-cehennem meyvesi" olarak da bilinen bu tropikal meyve, tam bir besin deposudur Durian meyvesinin güçlü kokusu ve benzersiz yapısı, hem doğada hem de toplumsal hayatta kelimenin tam anlamıyla bir "engel" teşkil eder. Güneydoğu Asya'nın bu meşhur meyvesi, kendine has özellikleri nedeniyle birçok yasak ve sınırlamayla karşı karşıyadır. Durianın en büyük engeli, yoğun ve kalıcı kokusudur. Bazı insanlar için çok lezzetli olsa da, birçok kişi bu kokuyu çürük soğan, lağım veya eski çorap kokusuna benzetir. Bu yüzden: • Singapur, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde metrolara, otobüslere ve taksilere durian ile binmek kesinlikle yasaktır. • Birçok lüks otel, kapalı alan ve havalimanı durian girişine izin vermez. Hatta bu kurallara uymayanlara ciddi para cezaları uygulanır.

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