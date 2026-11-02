  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz Boğazı'nda kanlı saldırı! Yasaklı rotayı kullanan 2 dev petrol tankeri mayınla patlatıldı! Krizde son dakika sürprizi! Kremlin kapıyı açtı, Zelenski adresi Türkiye olarak gösterdi! “Daltonlar” operasyonunda 5 gözaltı! GFB lideri Cem Gölbaşı’na saldırı hazırlığı Türk dünyasına sinsi tuzak! Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'dan tüyler ürperten Türkiye-Azerbaycan uyarısı! Bulgaristan’da sandık çıkış anketleri açıklandı! İliyana Yotova yarışı önde tamamladı Fon soruşturmasında yeni gelişme! Umut Güner hakkında ev hapsi kararı Afrika ile dev ticaret hamlesi! Bakan Bolat'tan 500 milyon dolarlık hedef için tarihi adım! Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’ye gitti GKRY'nin vizyonsuz şikayetine KKTC'den sert tepki! Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan Rum kesimine tokat gibi davet! Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü taklalar atarak durdu: 15 kişi yaralandı
Spor Galatasaray'da iki yönetici görevi bırakmıştı! İstifa krizinde tokalaşma detayı
Spor

Galatasaray'da iki yönetici görevi bırakmıştı! İstifa krizinde tokalaşma detayı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray'da iki yönetici görevi bırakmıştı! İstifa krizinde tokalaşma detayı

Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasında yaşanan ve istifalarıyla sonuçlanan olayın perde arkasından Fenerbahçe iddiası çıktı. İkili arasındaki gerilimi tırmandıran olayın, fikstür çekimi sırasında Öztürk’ün uzattığı eli havada bırakan Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile maç izleyen Öztürk’ün, Göktürk ile tokalaşması olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa etmesinin ardından, iki isim arasında yaşandığı öne sürülen tartışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

TOPLANTIDA SERT TARTIŞMA YAŞANDI

Sabah'ın haberine göre, bir süredir aralarının açık olduğu ileri sürülen Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu, bir kulüp üyesinin disipline sevk edilmesi konusunda fikir ayrılığı yaşadı.27 Ekim'deki toplantıda ikili arasında sert bir tartışma çıktığı, Kavukcu'nun Öztürk'e hakaret ettiği ve diğer yöneticilerin araya girerek ortamı güçlükle yatıştırdığı iddia edildi.

 

DURSUN ÖZBEK'TEN 4 GÜN HAMLE BEKLEDİ

Yaşananların ardından Metin Öztürk'ün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Abdullah Kavukcu hakkında disiplin süreci başlatmasını beklediği öne sürüldü. Ancak Özbek'in 4 gün boyunca herhangi bir adım atmaması üzerine Öztürk'ün yaşananları kamuoyuna açıklayarak istifa kararı aldığı belirtildi.

KRİZİN İÇİNDEN FENERBAHÇE DETAYI ÇIKTI

İki yönetici arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken bir başka iddia ise Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk üzerinden yaşanan tartışma oldu. Metin Öztürk, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Barış Göktürk ile protokol tribününde birlikte izlemişti. İkilinin daha önce fikstür çekiminde karşılaştığı ve Göktürk'ün, Öztürk'ün uzattığı eli karşılıksız bıraktığı belirtilmişti.

 

"NEDEN ELİNİ SIKTIN? HATIRLAMIYOR MUSUN?"

Haberde, Abdullah Kavukcu'nun bu olayı hatırlatarak Metin Öztürk'ün derbi sırasında Barış Göktürk ile tokalaşmasına tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Kavukcu'nun Öztürk'e, "Neden elini sıktın? Onun yaptığını hatırlamıyor musun?" sözleriyle çıkıştığı iddia edildi. Böylece Galatasaray'da iki yöneticinin istifasıyla sonuçlanan krizin perde arkasına ilişkin iddialara Fenerbahçe detayı da eklenmiş oldu.

Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez
Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez

Spor

Galatasaray'da şok istifa! İkinci başkan Metin Öztürk: Terbiyem el vermez

Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Spor

Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Spor

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Galatasaray Devler Ligi’nde Stuttgart’ı ağırlayacak! Aslan iç sahada 3 puan için kükreyecek
Galatasaray Devler Ligi’nde Stuttgart’ı ağırlayacak! Aslan iç sahada 3 puan için kükreyecek

Spor

Galatasaray Devler Ligi’nde Stuttgart’ı ağırlayacak! Aslan iç sahada 3 puan için kükreyecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23