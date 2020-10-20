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Gündem AK Partili Hamza Dağ koronavirüse yakalandı
Gündem

AK Partili Hamza Dağ koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 05:27:00 -
AK Partili Hamza Dağ koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum." dedi.

Dağ'ın açıklaması şöyle;

Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan koronavirüs testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum.

 

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