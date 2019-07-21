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AK Partili Gündoğdu: “Üretici bahçeye girmeden fındık fiyatını açıklamaya çalışacağız”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, TMO’nun bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha yüksek rakamlarla fındık alımını devam ettireceğini belirterek, “Allah’ın izniyle üretici bahçeye girmeden fındığın fiyatını açıklatmaya çalışacağız.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:15
AK Partili Gündoğdu: “Üretici bahçeye girmeden fındık fiyatını açıklamaya çalışacağız”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, TMO’nun bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha yüksek rakamlarla fındık alımını devam ettireceğini belirterek, “Allah’ın izniyle üretici bahçeye girmeden fındığın fiyatını açıklatmaya çalışacağız. TMO da ayın 15’inden daha ileriye gitmemek koşuluyla fındığı almaya devam edecek” dedi.


AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, bu yıl 18’incisi yapılan Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali’ne katıldı. 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen festivalde konuşan Gündoğdu, Türkiye üzerinde oynan oyunların fındık fiyatını etkilediğine ve geç açıklanmasına neden olduğuna dikkat çekti. Gündoğdu, “Ordu’nun meselesi, fındık meselesine her gittiğimiz yerde girmeyin diyorlar. Ama biz anlatmak zorundayız, fındığın takipçisi olmak zorundayız ve onunla ilgili de mücadele vermek zorundayız. Geçtiğimiz dönem bir sıkıntı yaşadık. Geçtiğimiz dönem fındık geç alındı. Bundan dolayı üreticilerimiz bize sitem etti, sonuna kadar haklılar. Fakat geçtiğimiz yıl 12 Ağustos tarihinde Türkiye’de dolar 5 liradan 7 liraya çıkartıldı. Türkiye’de Gezi olayları yapıldı, 17-25 Aralık darbe girişimi yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimi yapıldı. Hiçbirinde başarılı olamadılar, ama tekrar buna rağmen Türkiye’de 12 Ağustos ekonomik darbe yapmaya kalkıştılar. Allah’a çok şükür onda da başarılı olamadılar. Tam o günlere denk gelmesinden dolayı bütün ekonomideki parayı doların o yükselişine karşı kullanmak üzere, farklı yerlerde kullanıldığı için fındık alımında geçtiğimiz yıl geciktik. Bundan dolayı özür diliyoruz, kusura bakmayın diyoruz” ifadelerini kullandı.



“Geçen seneki fiyatın üzerine enflasyon payı eklenerek, TMO fındık alımını devam ettirecek”


“Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız toplantıda, Cumhurbaşkanımız talimatını verdi, ‘fındık üreticisinin yanında olmaya devam edeceğiz’ dedi” diyen Milletvekili Metin Gündoğdu, şu ifadelere yer verdi:


“Aksilik ve aksaklıklar var. Geçtiğimiz yıl en son gecikmeye rağmen 14 lira Ordu, 14 lira 50 kuruş da Giresun fındığıydı. Bu sene onun üzerine enflasyon payını koyup, TMO fındık almaya devam edecek. Onun için yarın fındığın fiyatını belirlemek üzere bakan beyle toplantımız var. Sonrasında Allah’ın izniyle üretici bahçeye girmeden fındığın fiyatını açıklatmaya çalışacağız. TMO da ayın 15’inden daha ileriye gitmemek koşuluyla fındığı almaya devam edecek.”

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:15
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