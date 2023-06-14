AK Partili Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a: Kendini kurtaracağını sanıyor

4 yıldır CHP'nin yönettiği Ankara, bir süredir şiddetli yağışlara ve sele teslim oldu. Farklı zamanlarda meydana gelen sel, başkente ağır hasar verdi. Şehrin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su bastı. Afette şehrin yetersiz alt yapısı ağır hasar gördü.

Faturasını müdürüne kesti

Skandal görüntüler sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, tepkilerin odağı haline geldi. Afetle mücadelede yetersiz kaldığı eleştirilerinin yöneltildiği Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı.

Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine verildi.

Yerine yönetim kurulu üyesi geldi

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

"Sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, ASKİ Erdoğan Öztürk'ü görevden almasına ilişkin açıklama yaptı.

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"CHP'li Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek başarısızlığın faturasını alt kademe yöneticilerine kesip sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor." değerlendirmesini yapan Şahin, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın yalan ve tehditlerle dolu bir seçim kampanyası yürüttüğünü, CHP yönetimleriyle şehirlerin hizmete hasret kaldığını belirtti.

"2. taksidi yerel seçimlerde ödeyeceksin"

Milletin tüm bunların hesabını sandıkta sorduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, MYK'yı değiştirerek başarısızlığı kendi atadığı genel merkez yönetimine fatura etmeye çalıştı. Mansur Yavaş da 4 yıldır ihmal ettiği Ankara'da ASKİ Genel Müdürü'nü değiştirerek kendini kurtaracağını sanıyor. Geçen seçim milletin size kestiği faturanın ilk taksidiydi. İkinci taksidi 10 ay sonra yerel seçimlerde ödeyeceksiniz. Twitter'dan süslü mesajlarla, sanal alemde algı operasyonlarıyla, ayak oyunlarıyla bir yere varılmaz. Siyaset, hizmet ve eser üretemeyenler kaybetmeye mahkumdur."