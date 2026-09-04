Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü
Samsunspor'a gitmesi beklenen Erhan Hekimoğlu ilk uçakla transferi gerçekleştirmeden geri döndü.
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Samsunspor'a gitmesi beklenen Erhan Hekimoğlu ilk uçakla transferi gerçekleştirmeden geri döndü.
Samsunspor ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'nun transferi iptal oldu. Futbolcunun İstanbul'a döndüğü belirtildi.
Beşiktaş'ta transferin son günü sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'nun prensip anlaşmasına vardığı Samsunspor'a transferi gerçekleşmedi.
beIN Sports'un haberine göre, Samsunspor'la Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun transferi için dün anlaşmaya varmıştı. Ancak bugün transferin iptal olduğu ifade edildi.
Kiralık transferi gerçekleşmeyen Mustafa Hekimoğlu'nun İstanbul'a döndüğü belirtildi. Transfer döneminin kapanmasına artık saatler kala 19 yaşındaki futbolcunun akıbetinin ne olacağı merak konusu.
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