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Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü

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Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü

Samsunspor'a gitmesi beklenen Erhan Hekimoğlu ilk uçakla transferi gerçekleştirmeden geri döndü.

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Foto - Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü

Samsunspor ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'nun transferi iptal oldu. Futbolcunun İstanbul'a döndüğü belirtildi.

#2
Foto - Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü

Beşiktaş'ta transferin son günü sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'nun prensip anlaşmasına vardığı Samsunspor'a transferi gerçekleşmedi.

#3
Foto - Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü

beIN Sports'un haberine göre, Samsunspor'la Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun transferi için dün anlaşmaya varmıştı. Ancak bugün transferin iptal olduğu ifade edildi.

#4
Foto - Beşiktaş'ta son dakika sürprizi: İmzayı atmadı, ilk uçakla geri döndü

Kiralık transferi gerçekleşmeyen Mustafa Hekimoğlu'nun İstanbul'a döndüğü belirtildi. Transfer döneminin kapanmasına artık saatler kala 19 yaşındaki futbolcunun akıbetinin ne olacağı merak konusu.

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