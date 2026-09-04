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Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

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Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Bilecik’in yüksek rakımlı ormanlık alanlarında yaşamını sürdüren renkli kuşlar görüntülendi. Kentte biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

#1
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Bilecik’in yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan farklı kuş türleri görüntülendi. Çam ve köknar ağaçlarının yoğun olduğu bölgede, renkli kuşlar doğal yaşam alanlarında gözlemlendi. Zengin bitki örtüsüyle birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlayan kentte, doğa gözlemi ve biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bölgede görüntülenen türler arasında tahtalı, saka, çaprazgaga, orman alaca ağaçkakan,çam baştankarası, ağaç incirkuşu, kızılgerdan, şakrak gibi kuş türleri yer aldı. Uzmanlar, ormanlık alanlarda yaşayan kuş çeşitliliğinin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

#2
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Şakrak kuşu.

#3
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Şakrak kuşu.

#4
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Şakrak kuşu.

#5
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Tahtalı kuşu.

#6
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Orman alaca ağaçkakan.

#7
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Orman alaca ağaçkakan kuşu.

#8
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Çaprazgaga kuşu.

#9
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Saka kuşu.

#10
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Ağaç incirkuşu.

#11
Foto - Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi

Kızılgerdan kuşu.

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