Amazon ormanlarını aratmıyor: Bilecik’te yüzlercesi görüntülendi
Bilecik’in yüksek rakımlı ormanlık alanlarında yaşamını sürdüren renkli kuşlar görüntülendi. Kentte biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.
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Bilecik’in yüksek rakımlı ormanlık alanlarında yaşamını sürdüren renkli kuşlar görüntülendi. Kentte biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bilecik’in yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlarda yaşayan farklı kuş türleri görüntülendi. Çam ve köknar ağaçlarının yoğun olduğu bölgede, renkli kuşlar doğal yaşam alanlarında gözlemlendi. Zengin bitki örtüsüyle birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlayan kentte, doğa gözlemi ve biyolojik çeşitliliğin takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bölgede görüntülenen türler arasında tahtalı, saka, çaprazgaga, orman alaca ağaçkakan,çam baştankarası, ağaç incirkuşu, kızılgerdan, şakrak gibi kuş türleri yer aldı. Uzmanlar, ormanlık alanlarda yaşayan kuş çeşitliliğinin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergelerinden biri olduğunu belirtti.
Şakrak kuşu.
Şakrak kuşu.
Şakrak kuşu.
Tahtalı kuşu.
Orman alaca ağaçkakan.
Orman alaca ağaçkakan kuşu.
Çaprazgaga kuşu.
Saka kuşu.
Ağaç incirkuşu.
Kızılgerdan kuşu.
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