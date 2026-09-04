Gaffar Yakınca’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Hadi Oradan!”

Haber7 yazarı Gaffar Yakınca, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan el sıkışma tartışmasını ele aldı.

Yakınca, yazısına el sıkışmanın binlerce yıllık geçmişini anlatarak başladı. Antik Yunan'daki “deksiosis”, Roma'daki “fides” ve İslam kültüründeki “musafaha” kavramlarına dikkat çeken Yakınca, el sıkışmanın farklı medeniyetlerde silahsızlık, güven, verilen söze bağlılık ve karşılıklı saygının göstergesi olduğunu belirtti.

“UZATILAN ELİ SIKMAMAK İNSANLIĞA YÖNELİK HAKARETTİR”

El sıkışmanın sıradan bir hareket olmadığını vurgulayan Yakınca, bu davranışın tarih boyunca insanlar arasındaki düşmanlığın sona ermesini ve ilişkinin başlamasını temsil ettiğini ifade etti.

Yakınca, yazısında bu konuda oldukça sert ifadeler kullanarak şu değerlendirmede bulundu:

“Sadece şereften ve onurdan nasibini almamış olan alçaklar uzatılan bir eli sıkmazlar.”

Uzatılan eli geri çevirmenin yalnızca karşıdaki kişiye yönelik bir davranış olmadığını belirten Yakınca, bunu insanlık onuruyla ilişkilendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMASINI ELEŞTİRDİ

Yakınca daha sonra tartışmayı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkışmasına taşıdı.

Özel'in Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasının ardından gelen eleştiriler üzerine “80 yaşında adam, sıkmasa mıydım?” şeklinde açıklama yapmasına tepki gösteren Yakınca, CHP liderinin böyle temel bir insani davranışı savunmak için açıklama yapmak zorunda kalmaması gerektiğini kaydetti.

Yakınca, Özel'in bunun yerine el sıkışmanın insani bir davranış olduğunu açıkça savunması gerektiğini belirterek, “Arkadaş birazcık dik durun yahu” ifadelerini kullandı.

“EL SIKIŞMAYI BİLE İHANET OLARAK LANSE EDİYORLAR”

Özgür Özel üzerinde sosyal medya ve bazı gazetecilerin etkili olduğunu öne süren Yakınca, Kılıçdaroğlu ile yıllarca birlikte siyaset yapan Özel'in eski genel başkanıyla tokalaşmasının dahi bazı çevreler tarafından “ihanet” olarak gösterilmesini eleştirdi.

Yakınca'ya göre daha dikkat çekici olan ise Özel'in bu tepkileri yatıştırmak amacıyla açıklama yapma ihtiyacı hissetmesi.

Özel'in açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun yaşına vurgu yapmasını da eleştiren Yakınca, bunun eski CHP liderine yönelik kırıcı bir ifade olduğunu dile getirdi.

GAFFAR YAKINCA: HADİ ORADAN!

El sıkışmanın dahi siyasi ve ideolojik bir tartışmaya dönüştürülmesine tepki gösteren Yakınca, yazısını oldukça sert bir çıkışla tamamladı.

İnsanlığın en temel saygı göstergelerinden birine dahi siyasi anlam yükleyen çevrelerin demokrasi ve insanlık konusunda ders vermesini eleştiren Yakınca, yazısının sonunda:

“Hadi oradan!”

ifadelerini kullandı.