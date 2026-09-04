Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Yatma ve kalkma saatlerini okul açılmadan birkaç gün önce kademeli olarak erkene çekin. Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda açlık, yorgunluk ve derse odaklanma güçlüğü görülebilir. Telefon ve tablet kullanımını bir anda yasaklamak yerine aşamalı olarak sınırlandırın. Özellikle yatmadan önce ekran kullanımından kaçının. El yıkama, öksürürken ağzı kapatma ve kişisel eşyaları paylaşmama alışkanlıkları okul enfeksiyonlarına karşı önem taşıyor.