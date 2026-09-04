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Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

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Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Okulların açılmasına sayılı günler kalırken bu detayları göz önünde bulundurmalısınız.

#1
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Okulların açılmasına sayılı günler kala Uzm. Dr. Murat Doğan, ailelere uyarılarda bulundu. Tatilde değişen uyku, beslenme ve ekran alışkanlıklarının bir gecede değiştirilemeyeceğini vurgulayan Doğan, ilk zil çalmadan önce dikkat edilmesi gereken 7 altın kuralı açıkladı.

#2
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Okulların açılış dönemi yaklaşırken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Hekim İlaç Kurucusu Dr. Murat Doğan, ebeveynlerin çocukların okula uyum sürecinde dikkat etmesi gereken kritik noktalara değindi.

#3
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Tatil boyunca esneyen uyku, beslenme ve ekran kullanım alışkanlıklarının okulların açıldığı gün pat diye değiştirilemeyeceğini vurgulayan Dr. Doğan, sürecin aşamalı yürütülmesi gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Uzm. Dr. Murat Doğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Çocuğun okula hazırlığı; uyku, beslenme, fiziksel sağlık ve duygusal uyumuyla birlikte ele alınmalı. Şikayetler sık tekrarlıyor, şiddetleniyor veya başka belirtiler eşlik ediyorsa mutlaka hekime başvurulmalı."

#5
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Çocukların fiziksel ve ruhsal olarak yeni döneme hazır girmesi için ailelerin atması gereken adımları sıralayan Dr. Doğan, ebeveynlere yön gösteren 7 ana maddeyi paylaştı:

#6
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Yatma ve kalkma saatlerini okul açılmadan birkaç gün önce kademeli olarak erkene çekin. Kahvaltı yapmadan okula giden çocuklarda açlık, yorgunluk ve derse odaklanma güçlüğü görülebilir. Telefon ve tablet kullanımını bir anda yasaklamak yerine aşamalı olarak sınırlandırın. Özellikle yatmadan önce ekran kullanımından kaçının. El yıkama, öksürürken ağzı kapatma ve kişisel eşyaları paylaşmama alışkanlıkları okul enfeksiyonlarına karşı önem taşıyor.

#7
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

Ekrana fazla yaklaşma, gözleri kısma, baş ağrısı veya söylenenleri sık sık tekrar ettirme gibi belirtileri önemseyin. Çantanın iki omuza birden takılmasına ve yalnızca gerekli malzemelerin taşınmasına dikkat edin. İlk günlerde görülen karın ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık bazen kaygıdan kaynaklanabilir. Çocuğunuzu yargılamadan dinleyin.

#8
Foto - Uyku, beslenme ve ekran alışkanlıkları için bir gecede... Sakın son geceye bırakmayın

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