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ABD Hürmüz'deki askerlerin görev süresini uzattı! Siyonizmin hamisinden yeni provokasyon Silivri’deki gemi kazasında yeni gelişme! Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz! 70 bin göçmenin ardından İspanya karıştı! Trump'tan 'Mahvolacaklar' çıkışı İBB davasında flaş gelişme! 2 isim hakkında tahliye kararı! A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti! Yargı süreci sonuçlandı: Yüreğir Belediyesi AK Parti’ye geçti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Girne'den bir acı haber daha… Ölü sayısı 10’a yükseldi Trump’tan mühimmat resti: “Vatan hainidir!” Tarım ve Orman Bakanlığından tarihi adım! Meyve sularında tatlandırıcı devri resmen kapanıyor!
Gündem Gemi kazasında sıcak gelişme! Savcılık elde edilen delilleri açıkladı
Gündem

Gemi kazasında sıcak gelişme! Savcılık elde edilen delilleri açıkladı

Yeniakit Publisher
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Gemi kazasında sıcak gelişme! Savcılık elde edilen delilleri açıkladı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Eylül'de Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemilerin çatışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan "Tugberk İmamoğlu" isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ile deniz kazası bilirkişi heyetince düzenlenen ön tespit raporuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"M/T Alsu isimli gemide birinci kaptan olarak görev yapan şüpheli A.E’nin seyir emniyetinin sağlanmasına ilişkin gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, olay sırasında üçüncü kaptan ve vardiya zabiti olarak görev yapan şüpheli M.E’nin ise çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri zamanında ve etkin şekilde almadığı tespit edilmiştir. Mevcut aşamadaki delil durumu ve yapılan değerlendirmeler neticesinde, şüpheliler A.E. ve M.E. üzerlerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler B.H, N.M, M.G. ve S.A. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

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