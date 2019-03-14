0553 313 94 23

AK Partili Çelik: Yavaş’ın skandalları bizim değil ‘Zillet İttifakı’nın meselesi

AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesi olduğunu belirtti.

14 Mart 2019 Perşembe 12:00
AK Partili Çelik: Yavaş’ın skandalları bizim değil ‘Zillet İttifakı’nın meselesi

 Yeni Akit  Ankara 

AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “AK Parti’nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir. Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil” dedi. Hakkındaki sahte senet iddialarının ardından açıklama yapan Yavaş’ın ifadelerini değerlendiren Çelik, şunları dile getirdi: “Bizim basın toplantımızdan sonra açıklama yaptılar. Bir takım yalan beyanlar var. Bir siyasetçiye yakışmayan beyanlar bunlar. Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz. Biz kimseyle bir tarafgirlik ilişkisi içinde değiliz. Bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek. Bu kişinin saygıdeğer bir iş adamı ya da kriminal bir kişi olup olmadığını bilecek kişi Mansur Yavaş’tır.

Diktatör ifadesini Netanyahu’ya aynen iade ediyorum

Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri için de, “Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Netanyahu’ya iade ediyorum” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:00
  1. Ankara
  2. AK Parti Genel Merkezi
  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  4. Mansur Yavaş
  5. CHP
  6. İsrail Başbakanı Netanyahu
  7. Başkan Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında
    1. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    2. Taşdelen halkla kucaklaşıyor
    3. İhracatın yıldızları ödüllerini aldı
    4. Fenerbahçe'nin genç yıldızına Real..
    5. Şiddetli rüzgâr TIR’ları böyle devirdi
    6. Turkcell’den‘Samsung Galaxy’ duyurusu
    7. Yazıcı: Ben hayal satmıyorum
    8. UEFA Bölgeler Kupası finallerinin kura..
    9. Amber Türkmen: "Yapacağım şey belediye..
    10. FETÖ sanığından "17-25 Aralık'tan..
    11. Ekonomistler sanayi üretim verisini..
    12. 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni,..
    13. E. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü..
    14. Hamza Yerlikaya: "Hedefimiz gençliğin..
    15. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı..
    16. Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    17. Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
    18. Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı..
    19. “Burası Tekirdağ Burada İş Var”..
    20. Gençleşmenin yeni sırrı iple yüz germe
    21. Eski DBP ilçe başkanına 14 yıl hapis..
    22. TCG Gelibolu Fransız akaryakıt..
    23. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un pes..
    24. Vali Deniz konuklarını ağırlıyor
    25. Süper Lig’de 26. haftanın hakemleri..
    26. Murat Erkan kimdir nereli ve kaç..
    27. Kano: Gloria 2019 Cup
    28. Fuat Oktay açıkladı: Yarından itibaren..
    29. Yaşlı doktor evinde ölü bulundu
    30. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan..
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!