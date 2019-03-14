AK Partili Çelik: Yavaş’ın skandalları bizim değil ‘Zillet İttifakı’nın meselesi

Yeni Akit Ankara

AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “AK Parti’nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir. Hiçbir şeye cevap vermeden mağdur edildiğini iddia etmek, basit bir kurnazlıktan başka bir şey değil” dedi. Hakkındaki sahte senet iddialarının ardından açıklama yapan Yavaş’ın ifadelerini değerlendiren Çelik, şunları dile getirdi: “Bizim basın toplantımızdan sonra açıklama yaptılar. Bir takım yalan beyanlar var. Bir siyasetçiye yakışmayan beyanlar bunlar. Beyanlarında bizim sanki kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle ilgili olarak bir tarafgirlik tutumu sergilediğimizi söylüyor. Benim saygıdeğer bir iş adamı diye bir ifadem olmamıştır. Çünkü biz bu kişiyi tanımıyoruz. Biz Mansur Yavaş ile bu kişi arasında bir taraf da değiliz. Biz kimseyle bir tarafgirlik ilişkisi içinde değiliz. Bu kişi hakkındaki kararı mahkemeler verecek. Bu kişinin saygıdeğer bir iş adamı ya da kriminal bir kişi olup olmadığını bilecek kişi Mansur Yavaş’tır.”

Diktatör ifadesini Netanyahu’ya aynen iade ediyorum

Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri için de, “Diktatör ifadesini yeryüzünde görevde bulunan siyasiler içerisinde kendisine en çok yakışan ifade olarak Netanyahu’ya iade ediyorum” dedi.