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Aktüel AK Parti'li Çelebi: "Ağrı'ya TBMM Evi yapılacak"
Aktüel

AK Parti'li Çelebi: "Ağrı'ya TBMM Evi yapılacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:49:33 -
AK Parti'li Çelebi: "Ağrı'ya TBMM Evi yapılacak"

TBMM (AA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’ya TBMM Evi yapılacağını söyledi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde Ağrı'ya yapılan yatırımlarla kentte zihinsel bir devrimin gerçekleştiğini kaydetti.

1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt Muharebesi'nde fethettiği bölgenin içinde Ağrı'nın da bulunduğunu anımsatan Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla her sene Ahlat'ta, Malazgirt'te yapılan kutlamaların farklı bir versiyonunu Ağrı'ya taşımak istediklerini belirtti.

Bu amaçla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ve Ağrı'ya bir TBMM Evi yapılması önerisini ilettiklerini aktaran Çelebi, Şentop'un da bu öneriye sıcak baktığını dile getirdi.

Çelebi, "Ağrı Valimiz ile kent merkezinde 26 dönümlük bir arsanın bu proje için tahsisini gerçekleştirdik. Bu alana TBMM'nin bir evini, Selçuklu mimarisi ile yapılabilecek bir kütüphane ve diğer sosyal donatılarla birlikte inşa etmeyi planlıyoruz. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'a ilimize gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Projenin hayata geçmesiyle bölgenin bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini ifade eden Çelebi, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra yer altı zenginliğine de sahip olduğunu söyledi.

Diyadin ilçesi Mollakara köyü sınırlarında bir şirketin yürüttüğü faaliyetler kapsamında altın madenine rastlandığını aktaran Çelebi, ilgili şirketin çıkarılan numunelerin test sonuçlarını beklediğini bildirdi.

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