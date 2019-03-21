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AK Parti’li Canikli "Kariyer Günleri” programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri” programına katıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 21:24
AK Parti’li Canikli "Kariyer Günleri” programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri” programına katıldı.


Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen "Kariyer Günleri” programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, yaptığı konuşmada, dünyanın adaletle yönetilmediğini, bütün kavga ve çatışmaların nedeninin de adaletsizlik olduğunu söyledi. Türkiye’nin dünyanın adaletini sağlayacağını belirten Canikli, “Bizim, bu hareketin bir bireyi olarak liderimizden aldığımız talimat budur. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Öyle görünüyor ki Türkiye o güçlü pozisyonuyla yerini almazsa dünyada hiçbir zaman adalet tesis edilmeyecek. Her gün bunun sayısız örneklerine hep birlikte şahit oluyoruz ama oraya doğru da gidiyoruz Allah’ın izniyle. Türkiye dünyada adaletin tesis edileceği günleri sağlayacak. O güçlü muhteşem Türkiye’nin önü her zamankinden çok daha açık Allah’ın izniyle. Türkiye başaracak güçte" dedi.


Türkiye’nin ekonomisine yapılan tüm saldırılara rağmen güçlü bir şekilde durduğunu kaydeden Canikli, şu anda ülke olarak 6 ay öncesinden daha güçlü olduklarını ifade etti. Ekonomiye yönelik yapılan saldırılara ilişkin ise Canikli, Türkiye’nin yara aldığını ama toparladığını ifade ederek şunları söyledi:


“Tamam, biraz yara aldık, kavgaya, savaşa girdik biz kendimizi savunduk. Bir miktar yumruk aldık elbette ama sonuçta biz devirdik ve kavgadan güçlenmiş olarak çıktık. Bir galibiyet, zafer daha yazıldı, bu bir zaferdir, gerçekten önemli ve güzel bir zafer.”

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:24
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