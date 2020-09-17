AK Partili Çalık’tan yerli otomobilde kullanılacak Nadir Toprak Element yataklarına ziyaret

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte Malatya’nın Kuluncak ilçesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün(MTA) kontrolünde gerçekleşen aramalarla ilgili ilçede bulunan tesislerde incelemelerde bulundu.

“Kuluncak ilk kompleks yatak olma özelliğine sahiptir”

Çalık, ilçede halihazırda demir, krom ve bakır ocaklarının olduğunu ifade ederek, bölgede nadir toprak elementlerini (NTE) arama projesinin ise 2014 yılında başladığını ifade etti. Çalık, Kuluncak ilçesindeki nadir toprak elementlerini aramaya yönelik olarak detay etütler, jeofizik etütler ve sondaj çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda MTA tarafından buluculuğa esas kaynak raporu hazırlandığını belirterek, "Kuluncak ilçemiz ülkemizde ağır nadir ve hafif nadir elementlerinin; çinko, nikel, arsenik, rubidyum, tantal, berilyum, lityum, galyum elementlerini bünyesinde bulunduran ilk kompleks yatak olma özelliğine sahiptir. Bu noktada ilçede 86 bin hektar ruhsat sahasında çalışmalar yürütülmüştür" dedi. Kuluncak ilçesinde yerli otomobilde kullanılacak nadir toprak elementlerin bulunduğu yeni yatakların ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını belirten Öznur Çalık, bölgede bugüne kadar yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırımın gerçekleştirildiğini ve yatırımların artarak süreceğini kaydetti.

“Otomotiv sektörlerindeki yeni sistemlerde çok önemli bir maddedir”

Çalık, "Bölgedeki elementlerin kazanılmasına yönelik çalışmalar MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri Dairesi tarafından yapılıyor. Sahadaki Niobyum elementi demire kazandırdığı yüksek direnç ile metal yorgunluğunu ortadan kaldırması açısından önemlidir. Süper iletken mıknatısların yapılarak başta yüksek hızlı tren raylarında, jet motorlarının yüksek ısınmaya maruz kalan tüm parçalarında, Tomahawk ve Cruise füzelerinin içinde, rüzgar türbinlerinin içlerinde, güneş enerji panelleri gibi pek çok yerde kullanım alanı bulmaktadır. Lityum elementi ise pil teknolojisinin ana hammaddesidir. Elektrikli araçların bataryalarını yapmada kullanılır. Tantal elementi de cep telefonları, bilgisayarlar, CD ve DVD oynatıcılar, oyun sistemleri ve otomotiv elektronikleri gibi ürünlerin kritik parçaları için uygun bir metaldir. Galyum nitritte savunma, bilişim ve iletişim teknolojileri, askeri teknoloji, havacılık ve enerji dağıtım sistemlerinde kullanılırken, bu bileşiğin; enerji, bilişim ve otomotiv sektörlerindeki yeni sistemlerde çok önemli bir madde olacağı öngörülüyor. " ifadesinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobilde de kullanılacak nadir toprak elementlerinin Kuluncak ilçesinde bulunduğunu Temmuz ayında kamuoyuna açıklamıştı.