AK Partili belediyede eğitim verecekti! Skandal paylaşımları ortaya çıkınca bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası bazı muhaliflerin hazımsızlığı ve seçmenlere hakaret etmesi sürüyor.

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve oy isteyenler hem seçim öncesi hem de seçim sonrası skandal açıklamalara imza atmaya devam ediyor.

Bu isimlerden birisi de Ozan Sihay oldu. Siyah'ın Gaziantep Belediyesi'nde gençlere Dijital Medya alanında ders vermesi bekleniliyordu.

Ancak Sihay'ın ortaya çıkan bazı tweetleri herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Ozan Sihay'ın seçim öncesi tüm mesaisini Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için harcadığı görüldü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakaret dolu paylaşımlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde gençlere "Dijital Medya" konusunda eğitim vereceği açıklanan Ozan Sihay’ın AK Parti'ye, polise ve seçmene katil dediği paylaşımı ortaya çıktı.

Twitter'da hızla yayılan bu durum sonrası Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in programı iptal ettiği öğrenildi.

Hesabını korumaya aldı

Ozan Sihay, ortaya çıkan tweetleri sonrası hesaplarını korumaya aldı. Ancak hem Instagram hem de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar hızla yayıldı ve yayılmaya da devam ediyor.