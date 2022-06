AK Partili başkandan tarım arazisine yapılan villalara tepki: Bu ruhsat rezaletini açıklayın!

Selçuk Belediyesi’nin her defasında ayrı bir sansasyonla gündeme geldiğini belirten AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, Çamlık Mahallesi’ndeki tarım arazisine yapılan milyonluk villalar ile ilgili açıklama yaptı. 7 villanın yapıldığı alanın 5 bin 400 metrekare tarla vasfında bir yer olduğunu ifade eden Başkan Girbiyanoğlu, "Yer sahibinin Selçuk Belediyesi’ne başvurusu neticesinde Belediye Başkanlığı’ndan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden görüş talep ediliyor. İl Müdürlüğü de tarlanın tarım dışı marjinal alan olduğunu ve 1 adet konut yapılabileceğine dair görüş veriyor. Görüşten sonraki konu ise belediyede bitiyor. Selçuk Belediyesi’nin 1/25.000’lik planında 150 metrekareyi geçmeyecek şekilde 1 adet konuta müsaade edilebilir notu düşülüyor. Ama gelin görün ki ne hikmetse Selçuk Belediyesi bu alanda 1 adet 130 metrekarelik konut ruhsatı ve bunun yanında 7 adet tarımsal yapı adı altında ruhsat kesiyor." dedi.

Bu kirli konsorsiyum çökecek!

"Tarımsal yapıya bakın maşallah her biri milyonluk villalar!" diye sözlerine devam eden AK Partili Girbiyanoğlu, "Şimdi herkesin merak ettiği, bu izin için kimlerin nelerden feragat ettiği! Daha açık bir ifadeyle soruyorum size Selçuk Belediye Başkanı Sayın Filiz Sengel; bu izin için kimden ne alındınız? Bu kanunsuzluğa nasıl izin verdiniz? Paydaşlarınız kimler? Çıkın ve Selçuklu hemşehrilerimize bu ruhsat rezaletini açıklayın! İşçilere, vatandaşa gelince zulüm, konu ağababalarına gelince konsorsiyum ha! Ağababalarınızı da konsorsiyumunuzu da alın gelin! Teker teker yargı karşısında hesap vereceksiniz. Bu kirli konsorsiyum er ya da geç çökecek!" dedi.

Sengel Çiftliği!

AK Partili Girbiyanoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Selçuk Belediyesi’nin hizmetten nasibini almayan, belediyeyi aile şirketi gibi yöneten, akıl aldığı ‘konsorsiyum ekibi’ ki bunların çoğu yemek masalarında kendince ilçeyi dizayn etmeye çalışan zavallılardır! Bu memleketi sizin fitne yuvasına dönen yemek toplantılarınız mı yönetecek sandınız? Neresinden bakarsanız bakın pespaye bir anlayış sahibidir Belediye Başkanı Filiz Sengel ve saz ekibi! İlçeyi sansasyonlarla gündeme getirmekten başka hiçbir işleri yok! Ama buradan Selçuklu hemşehrilerimize söz veriyorum. İlçeyi babasının çiftliği gibi yönetmeye kalkışan bu nasipsizlere asla medyanı bırakmayacağız."

Selçuk’a Yakışmıyorsunuz!

"Her defasında hukukçu olduğunu dile getiriyor ama her hukuksuzluk kendilerinde diz boyu." diye sözlerine devam eden AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, "Milletvekili olacak diye gezdi bir aralar, sonra derken kendince çıtayı yükseltip Büyükşehir Adayı olacağını sağa sola üfledi! Hepsi balon! Selçuk’a yakışan Belediye Başkanı olmak haricinde her şeyi yaptı. Kendisine akıl verici pozisyonda olanlara da iki çift lafım var. İlçeye, ilçenin bir gram toprağına, kıymetli Selçuklu hemşehrilerimize, yetimin bir tüyüne ihanet eden her kim varsa bunun bedelini ödeyecek." dedi.