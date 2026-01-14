AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler'

Özgür Özel ve bazı CHP’lilerin, eski Tunceli CHP Milletvekili Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtikleri videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Muhammet Subaşıoğulları, “Dua makamını dahi kendi siyasi hezeyanlarına alet eden Özgür Özel’e sormak lazım:

Milletin kutsallarıyla ne zaman barışacaksınız? Cumhurbaşkanımıza ‘yağmur yağmasın diye dua ediyor’ iftirasını atanlar, halkın inancına yabancı olanlardır.

Kendi iç dünyalarındaki karmaşayı ve manevi değerlere uzaklıklarını bu komik iddialarla örtemezler. Biz hizmet siyasetine, dua ile çalışmaya ve milletimizle aynı safta durmaya devam edeceğiz. Siz de milletin kutsallarıyla alay etmeye devam ediniz” diye yazdı.