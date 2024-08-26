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Siyaset AK Partili başkan yardımcısına yorgun mermi isabet etti
Siyaset

AK Partili başkan yardımcısına yorgun mermi isabet etti

Yeniakit Publisher
2024-08-26 15:48:00 -
AK Partili başkan yardımcısına yorgun mermi isabet etti

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir, ensesine isabet eden yorgun mermi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir hastaneye kaldırıldı.

Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan 60 yaşındaki Gökdemir'in ensesine yorgun mermi isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf abimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim." dedi.
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