AK Partili Arslan: Biden'la birlikte Türkiye-ABD ilişkileri daha da gelişecek

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Twitter'dan paylaştığı videoda, "Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik bağı son derece güçlüdür. Biden döneminde ikili ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, başkent Washington'daki olayları, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve Biden ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Biden döneminde ilişkiler daha da gelişecek'

Arslan, "ABD'de kaybedenlerin hazımsızlığı, göstericilerin Kongre'nin işgale kadar varan taşkınlıkları, demokrasi kültürü açısından utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik bağı son derece güçlüdür" diyen AK Partili vekil, Biden döneminde ikili ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.