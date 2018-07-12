AK Partili Alpay Özalan, Özel Harekat Polisleriyle buluştu!

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili oldu.

Milli maçlardaki İstiklal Marşı okuma performansıyla dikkat çeken Özalan, Meclis Genel Kurulu'nda da şimdiden öne çıkacak isimlerden biri olacağını belli etti.

ÖZALAN PÖH'LERLE BİRLİKTE

TBMM'de Özel Harekat Polisleriyle bir araya gelen Özalan sosyal medya hesabından, "Türkiye Büyük Millet Meclis’imizde görevli Özel Harekat Polisi kardeşlerimizle muhabbet ediyoruz." paylaşımında bulundu.