AK Partili Alpay Özalan, Özel Harekat Polisleriyle buluştu!
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan TBMM'de görev alan Özel Harekat Polisleriyle bir araya geldi. Özalan ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.12 Temmuz 2018 Perşembe 16:03
Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili oldu.
Milli maçlardaki İstiklal Marşı okuma performansıyla dikkat çeken Özalan, Meclis Genel Kurulu'nda da şimdiden öne çıkacak isimlerden biri olacağını belli etti.
ÖZALAN PÖH'LERLE BİRLİKTE
TBMM'de Özel Harekat Polisleriyle bir araya gelen Özalan sosyal medya hesabından, "Türkiye Büyük Millet Meclis’imizde görevli Özel Harekat Polisi kardeşlerimizle muhabbet ediyoruz." paylaşımında bulundu.
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