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AK Partili Alpay Özalan, Özel Harekat Polisleriyle buluştu!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan TBMM'de görev alan Özel Harekat Polisleriyle bir araya geldi. Özalan ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:03
AK Partili Alpay Özalan, Özel Harekat Polisleriyle buluştu!

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Milletvekili oldu.

Milli maçlardaki İstiklal Marşı okuma performansıyla dikkat çeken Özalan, Meclis Genel Kurulu'nda da şimdiden öne çıkacak isimlerden biri olacağını belli etti.

ÖZALAN PÖH'LERLE BİRLİKTE

TBMM'de Özel Harekat Polisleriyle bir araya gelen Özalan sosyal medya hesabından, "Türkiye Büyük Millet Meclis’imizde görevli Özel Harekat Polisi kardeşlerimizle muhabbet ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:03
  1. İzmir
  2. Alpay Özalan
  3. Özel harekat polisleri

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR53 dk önce
    adam gibi adamsın ama Eskişehirliler senin değerini anlayamadı kusura bakma
  • berzah_berzah_1 sa önce
    boş işler,vekil olmuşsun model değil,reklamı bırak devlet için ne yapacaksın onu planla,zaten sendende o beklenirdi hiç şaşırmadım nedense,resimlerini pozlarını unutmadık
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