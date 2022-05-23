  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den 'zammın geri çekilmesi' açıklaması: Sözümüzü tuttuk
Gündem

AK Parti'den 'zammın geri çekilmesi' açıklaması: Sözümüzü tuttuk

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğrenci kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde geri alınmasına ilişkin, "İşin peşini bırakmadık, gençlere verdiğimiz sözü tuttuk." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 19:21:00 -
AK Parti'den 'zammın geri çekilmesi' açıklaması: Sözümüzü tuttuk

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğrenci kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde geri alınmasına ilişkin, "İşin peşini bırakmadık, gençlere verdiğimiz sözü tuttuk." ifadelerini kullandı.

CHP'li İmamoğlu veto etmişti!

Kabaktepe, yaptığı açıklamada, İBB Meclisinde AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle öğrenci kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın geri çekilmesi kararının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini hatırlatarak, mecliste, CHP ve İYİ Parti'nin "hayır" oyuna rağmen teklifin oy çokluğuyla tekrar kabul edildiğini aktardı.

İşin peşini bırakmadıklarını vurgulayan Kabaktepe, "Gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhur İttifakı'nın takibi ve ısrarı ile İstanbul'da öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 ulaşım zammı geri çekildi. Sevgili gençler, hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Niyazi

Sayın Erdoğan istanbulda halkın ekmeğine ulaşımına kolaylık sağlıyordu Bahçelievler’den bindim Çekmeköye rahat rahat gidince Allah razı olsun yapanlardan dedim ama istanbul kart pahalıydı canım acıdı

cevdet gülen

okullar kapandı kimi kandırıyorsunuz dün oğluma 109tl den akbil doldurdum , bir daha 3 ay doldurmayacağım
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay