AK Parti'den 'zammın geri çekilmesi' açıklaması: Sözümüzü tuttuk

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, öğrenci kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde geri alınmasına ilişkin, "İşin peşini bırakmadık, gençlere verdiğimiz sözü tuttuk." ifadelerini kullandı.

CHP'li İmamoğlu veto etmişti!

Kabaktepe, yaptığı açıklamada, İBB Meclisinde AK Parti ve MHP Grubu'nun teklifiyle öğrenci kartlarına yapılan yüzde 40'lık zammın geri çekilmesi kararının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğini hatırlatarak, mecliste, CHP ve İYİ Parti'nin "hayır" oyuna rağmen teklifin oy çokluğuyla tekrar kabul edildiğini aktardı.

İşin peşini bırakmadıklarını vurgulayan Kabaktepe, "Gençlere verdiğimiz sözü tuttuk. Cumhur İttifakı'nın takibi ve ısrarı ile İstanbul'da öğrenci abonman ücretlerine yapılan yüzde 40 ulaşım zammı geri çekildi. Sevgili gençler, hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.