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AK Parti'den yerel seçim atağı! 81 ilde başladı

AK Parti'nin eğitimlerden sorumlu birimi olan AR-GE Başkanlığı'nın81 ilde teşkilatlara yönelik, "Teşkilat, Siyasal İletişim ve Yerel Seçimler" konulu eğitim programı başlattığı öğrenildi.

21 Aralık 2018 Cuma 14:52
AK Parti'den yerel seçim atağı! 81 ilde başladı

AK Parti'nin eğitimlerden sorumlu birimi olan AR-GE Başkanlığı, 81 ilde teşkilatlara yönelik, "Teşkilat, Siyasal İletişim ve Yerel Seçimler" konulu eğitim programlarına başladı.

AK Parti AR-GE Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilatların yerel seçimlere giden süreçte saha çalışmaları sırasında seçmen ile kuracakları iletişimin gücünü artırmak için eğitim programları düzenlendiği belirtildi.

Eski bakanlar, milletvekilleri ve siyasi aktörlerin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde, parti üyelerine hem belediyecilik hem de siyaset ile ilgili önemli bilgiler veriliyor.

Eğiitm programında hangi konular var?

Söz konusu eğitim programlarında, "iletişim yönetimi ve etki, söylem birliği", "Cumhur İttifakı'nın ruhu ve iletişimi" gibi konuların yanı sıra gündeme ilişkin konuların yer aldığı belirtildi.

İki aşamadan oluşan programların ilk bölümünde, konuşmacıların, belirlenen konular üzerinden bilgi birikimlerini parti teşkilatıyla paylaştığı, ikinci bölümde ise soru-cevap bölümün yer aldığı aktarıldı.

Her gün eş zamanlı olarak birden fazla ilde farklı isimlerle yapılan eğitimlerde, her bölgenin ve şehrin yapısına uygun bir çerçevede hareket edildiği ve tüm illerde uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, nüfusunun kalabalık olması sebebiyle eğitimlerin en son İstanbul'da gerçekleştirileceği vurgulandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:52
  1. İstanbul
  2. AR-GE Başkanlığı
  3. yerel seçim
  4. cumhur ittifakı

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