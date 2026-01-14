AK Parti’den ‘Uyan İstanbul’ uyarısı: Mahvolan senin hayatın!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yolsuzluklarla boğuşan CHP’nin elinde toplu taşımadan trafiğe, atıl bırakılan metro inşaatlarından çalışmayan asansör ve merdivenlere, tüm faturaların toplamı kadar tutan fahiş su faturalarından iğneden ipliğe rekor zamlara her alanda tel tel dökülen kentin sorunlarının çözülmesi bir yana her gün var olan hizmetlerin de kalitesinin düşmesini İstanbul’un dört bir yanına reklam panoları yerleştirerek gözler önüne serdi.

Reklam panolarında İstanbullu uyanmaya davet edilerek ‘Senin hayatın gidiyor’ uyarısı yapıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuya ilişkin, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak "İstanbul yönetilmiyor. İstanbul’u yönetemiyorlar. Senin hayatından gidiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan başka bir paylaşımda ise “Hizmet yok, yatırım yok, zam var borç var. İstanbul algıyla değil icraatla yönetilir” tepki gösterildi.